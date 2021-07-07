О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июля 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран, отметив высокий уровень российско-узбекистанского взаимодействия, обсудили ход подготовки предстоящих совместных мероприятий, в том числе встречи мининдел стран ШОС в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте 15-16 июля.

Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.