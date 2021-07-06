О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Я.Лапидом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Я.Лапидом. Российский министр поздравил своего израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня в свете отмечающегося в этом году 30-летия российско-израильских дипломатических отношений. Была дана положительная оценка динамичным контактам по линии внешнеполитических ведомств, состоянию гуманитарных связей, развитию потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Министры затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая состояние дел в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии.

Обсужден график предстоящих двусторонних контактов.