Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром по итогам переговоров, Москва, 9 июля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Хорошо поговорили по всему спектру нашей двусторонней повестки дня, по международным и региональным делам. Подтвердили, что прочные, разносторонние связи между нашими странами опираются на крепкий фундамент взаимного доверия и обладают сильным иммунитетом от воздействия международной политической конъюнктуры.

У нас общее мнение, что несмотря на проблемы, вызванные коронавирусной инфекцией, диалог за последний год развивался поступательно. Мы использовали и онлайн-режим, но целый ряд встреч состоялся в очном формате, включая мой визит в Индию весной с.г. Теперь Министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар посещает Москву с очередным визитом.

У нас полное согласие в том, что отношения между Россией и Индией, которые наши лидеры охарактеризовали как особо привилегированное стратегическое партнёрство, укрепляются и имеют очень хорошую перспективу. Особое внимание уделили развитию политического диалога, подготовке содержательного наполнения будущего российско-индийского саммита, который запланирован на этот год. Конкретную дату главы государств определят в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

В борьбе с COVID-19 у нас уже немало сделано. Российский фонд прямых инвестиций уже заключил с ведущими фармацевтическими компаниями Индии соглашения по выпуску российского препарата. Опытное производство в экспериментальном плане уже было апробировано. Сейчас соответствующие структуры согласовывают, как наладить его производство уже в промышленном масштабе. Уверен, что производство российского препарата на территории Индии внесёт существенный вклад в общемировые усилия по борьбе с этой инфекцией.

Говорили и о том, как нам сейчас согласовать свои действия с учётом того, что гражданам всё-таки необходимо передвигаться, посещать другие страны. У нас есть некоторые идеи на этот счёт, которые предложили наши индийские друзья. Будем над ними работать в предметном плане.

Обменялись мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве. Эта тема была главной в ходе вчерашней встречи Министра иностранных дел Индии С.Джайшанкара с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым. Вместе они возглавляют Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Ожидаем, что действующие механизмы межправительственной комиссии будут вырабатывать дополнительные меры для стимулирования торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Хорошим признаком является то, что за первые 4 месяца этого года товарооборот вырос почти на 12%. Эту тенденцию надо всячески укреплять.

Подтвердили необходимость подписания обновлённого соглашения о защите капиталовложений до согласования программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 г. и завершения работы над целым рядом других документов, которые на самом деле смогут вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень.

Заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начались переговоры между Индией и Евразийской экономической комиссией по формированию зоны свободной торговли. Соответствующая рабочая группа сформирована. Надеемся, что в ближайшее время будет определена дата её первого заседания.

Напомню, что 29 июня состоялось знаковое событие для нашей кооперации в сфере мирного атома – заливка «первого бетона» на блоке № 5 АЭС «Куданкулам». Это ещё один пример успешной реализации совместных планов в одной из ключевых областей российско-индийского партнёрства.

Важное место в наших отношениях занимает военно-техническое сотрудничество. Обменялись информацией о ходе выполнения текущих контрактов в сфере ВТС, о работе по расширению соответствующей договорно-правовой базы. Подтвердили готовность участвовать в проектах по локализации производства российской продукции военного назначения и созданию совместных предприятий на индийской территории в рамках реализации объявленных индийскими коллегами программ замещения импорта «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия». Уверены, что наращивание усилий в этом вопросе, области в полной мере отвечает национальным интересам наших стран и интересам региональной безопасности.

Отметили позитивное развитие взаимодействия в области мирного освоения космоса, в первую очередь в рамках поддержки Госкорпорацией «Роскосмос» индийской пилотируемой миссии «Гаганьян».

Отфиксировали близость или совпадение подходов по ключевым проблемам современности и актуальным региональным сюжетам. В их числе политическое урегулирование очень непростой ситуации в Афганистане, положение в Сирии, ситуация вокруг иранской ядерной программы и другие темы. Высоко оцениваем качество и масштабы тесного сотрудничества Москвы и Нью-Дели, в т.ч. в ООН, где сейчас Индия является членом Совета Безопасности, а также в рамках «двадцатки», ШОС и БРИКС. Перспективными представляются и дальнейшие контакты в формате РИК. Планируем очередную встречу на уровне министров в обозримой перспективе. Подробно говорили о процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С обеих сторон чётко подтверждена позиция в пользу сохранения и укрепления центральной роли АСЕАН в архитектуре безопасности, которая сформировалась здесь за последнее десятилетие, включая Восточноазиатский саммит, региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности, встречи министров обороны АСЕАН и партнёров и другие форматы.

Признательны индийским коллегам за конструктивный настрой и готовность продолжать тесное согласование действий на международной арене. Переговоры были весьма и весьма успешными. Благодарю своего коллегу и предоставляю ему слово.

Вопрос: Сегодня представители движения «Талибан» заявили в Москве, что контролируют 85 процентов территории Афганистана, в том числе некоторые КПП на границе с Ираном. Какие дополнительные меры Россия может предпринимать совместно с Таджикистаном для укрепления границы, тем более что две трети ее под контролем талибов? Может ли мир смириться с тем, что Афганистан снова находится под контролем «Талибана» без каких-либо договоренностей с правительством Кабула?

С.В.Лавров: Нужно адресовать этот вопрос самим афганцам. При посредничестве США были намечены шаги по нормализации обстановки, завязыванию политического процесса, достижению договоренностей о переходном периоде и затем – об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше. Понятно, что решать эти вопросы могут только сами афганцы. Но договоренности, достигнутые между Вашингтоном и «Талибаном», всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись.

Что касается продолжающихся боевых действий, происходящих на территории Афганистана в отсутствие политического процесса нас это беспокоит с точки зрения возможного «перелива» неприятностей на территорию наших союзников.

Талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном и Таджикистаном. Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы поддержали на словах, был начат как можно скорее.

Будем обсуждать Афганистан на следующей неделе в Душанбе, где состоится министерское заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там же состоится и встреча контактной группы ШОС-Афганистан. Послушаем наших афганских друзей о том, какие у них планы по продвижению политического процесса.

На следующей неделе, уже в Ташкенте, состоится международная конференция «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности», где наверняка афганская тематика займет одно из важных мест. Надеемся, все участники обоих мероприятий пошлют сильный сигнал всем афганцам о необходимости начинать договариваться всерьез.

Вопрос (перевод с английского): Как Вы оцениваете российско-индийские отношения в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией? В последнее время в СМИ стал звучать новый термин – «вакцинная дипломатия». Каковы, на Ваш взгляд, перспективы взаимодействия в этой области между нашими странами?

С.В.Лавров: Считаю, что отношения России и Индии и в этой сфере – сложение усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией – являются образцовыми. Преследуем цели обезопасить наше население и активно участвовать в общемировых усилиях по обеспечению как можно более широкой вакцинации, в том числе для развивающихся стран, которые сами не имеют таких возможностей. Именно этими позициями руководствовались в ходе недавних форумов, включая обсуждение этой темы в рамках «Группы двадцати».

У нас идет процесс сотрудничества по налаживанию производства «Спутника V» в Индии. Экспериментальное производство малого количества доз уже состоялось. Сейчас специалисты «шлифуют» все дальнейшие процессы, чтобы качество было безукоризненным.

Готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, сертификации тех, кто был привит. Думаю, что договоренность вполне достижима. Она будет примером для остальных стран, которые в рамках того, что Вы назвали «вакцинной дипломатией», пытаются дискриминировать те или иные вакцины, в частности, российскую и китайскую. Такие идеи звучат из некоторых стран Европейского союза, хотя сама Европейская комиссия заинтересована в сотрудничестве с Россией и другими производителями таких ключевых мировых вакцин.

Не забудем, что помимо «Группы двадцати», где обсуждается эта тематика, мы также работаем над возможностями использовать параметры ШОС, БРИКС и других структур, где Россия и Индия участвуют вместе.

Подчеркну еще раз, и Индия, и Россия выступают против попыток политизировать эту ситуацию, руководствоваться соображениями недобросовестной конкуренции. Уверен, что большинство стран мира такой подход разделяют.

Вопрос: Вы упомянули переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Как Вы оцениваете ход их продвижения? Есть ли какая-то ясность по срокам заключения соответствующего договора?

С.В.Лавров: Есть ясность по срокам начала переговоров. Создана соответствующая рабочая группа. Ее участники договорятся о первом заседании, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Ясно, что такого рода переговоры «онлайн» вести некомфортно. Нужны очные встречи. У нас, как и у индийских друзей, есть интерес сделать этот процесс максимально оперативным и достичь договоренности.

В контексте этих переговоров будем учитывать и то обстоятельство, что в ЕАЭС (как внутри этой интеграционной структуры, так и в отношениях с партнерами, с которыми уже достигнуты договоренности о создании зоны свободной торговли). Немаловажное место занимают вопросы взаимных расчетов, учитывая имеющиеся на мировых рынках проблемы и попытки внедрять санкционную тематику в использование доллара. Мы активно вводим в наш торговый оборот с партнерами в ЕАЭС и другими коллегами темы, связанные с переходом на расчеты в национальных валютах.

В этой связи упомяну, что у наших индийских коллег достаточно неплохие стартовые позиции. Еще в 2018 г. российская Национальная система платежных карт и индийская Национальная платежная корпорация подписали меморандум о сотрудничестве в сфере использования возможностей друг друга в этой области. Мне кажется, это во многом облегчит переговоры о достижении договоренности о создании зоны свободной торговли и последующее ее функционирование.