Об очередном докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В рамках продолжающихся усилий по привлечению внимания к вызовам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в области прав человека, Министерством подготовлен очередной доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах.

В документе отражено положение дел в данной области в ряде государств, относящих себя к развитым демократиям, образцовым в плане защиты прав человека, а также тяготеющих к этому кругу государств. С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на неоднократное обсуждение принципа универсальности прав человека на различных уровнях и, казалось бы, всеобщее понимание сущности вопроса, в мире по-прежнему широко распространена практика применения «двойных стандартов» при оценке тех или иных ситуаций и явлений в сфере прав человека. Более того, подобный подход по-прежнему активно используется в качестве предлога для нагнетания конфронтационного фона вокруг стран с «авторитарными режимами». Наибольший цинизм при этом заключается в том, что используется данный метод государствами, которые сами также сталкиваются с серьезными правозащитными проблемами внутри собственных границ (в наибольшей степени такая тактика характерна для «коллективного Запада»),

Сегодня мы являемся свидетелями того, как, несмотря на выработанные и функционирующие в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы правовые механизмы, отрицающие, осуждающие и не допускающие проявления героизации нацизма, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в целом ряде стран открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы. Также активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам. На этом фоне в ряде стран по обе стороны Атлантики фиксируется устойчивый рост числа ксенофобских и расистских проявлений, выплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Бездействие же в отношении проявлений нетерпимости оправдывается властями лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций. Кроме того, власти отдельных государств начинают использовать эти проявления в качестве предлога для расправы с политическими оппонентами. Проблема приняла настолько серьезный размах, что сейчас многие эксперты фиксируют структурные проявления расизма и нетерпимости, пронизавшие все сферы общественной жизни отдельных государств.

По-прежнему крайне острой остаётся проблема защиты прав национальных меньшинств и этнических групп, в первую очередь языковых и образовательных. Наиболее критично обстоят дела с положением русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, где оно подвергается системному давлению и дискриминации со стороны национальных властей.

Отдельно следует упомянуть усилия «коллективного Запада» по переписыванию истории Второй мировой войны и ревизии её итогов, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников – тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства, а также прославление сотрудничавших с нацистами коллаборационистов под видом участников национально-освободительных движений с включением соответствующих предметов в программы общего обязательного образования. Данные негативные тенденции, а также ряд других серьёзных проблем были отражены в настоящем докладе Министерства (более подробная информация о фактах фальсификации истории и проявлениях неонацизма содержится в отдельном ежегодном докладе МИД России по данной тематике).

С сожалением приходится констатировать, что на современном этапе в ситуации с правами человека в мире пока не просматриваются свидетельства намерений отдельных стран отказаться от конфронтационного подхода в пользу конструктивного международного сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав человека.