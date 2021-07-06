Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 9 июля 2021 года

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Индии С.Джайшанкаром

Сегодня, буквально через час, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром.

В ходе встречи стороны обсудят ключевые направления российско-индийских отношений с учетом достигнутых ранее договоренностей и предстоящих контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях.

Министры проведут «сверку часов» по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС и ШОС, в формате Россия-Индия-Китай, а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подходы к формированию надежной и неделимой архитектуры безопасности на пространствах Тихого и Индийского океанов.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Судана М.Аль-Махди

12 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Республики Судан М.Аль-Махди, которая посетит Россию с визитом.

Состоится обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-суданских отношений. Особое внимание будет уделено обсуждению путей развития торгово-экономического сотрудничества, расширения возможностей для участия российских компаний в реализации стратегических проектов на суданской территории.

Отдельно будут обсуждаться актуальные международные и региональные проблемы с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова со спецпредставителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри

12 июля состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со Спецпредставителем Президента США по вопросам климата Дж.Керри в рамках его рабочего визита в Москву.

Имеется в виду предметно обсудить актуальные вопросы международной климатической повестки дня в контексте подготовки к предстоящей осенью с.г. 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и с учетом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Предполагается также обменяться мнениями относительно национальных приоритетов двух стран и возможностей совместных действий в достижении реалистичных климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения 2016 г.

О предстоящем заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

13-14 июля в Душанбе Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Встреча глав внешнеполитических ведомств откроет завершающий этап подготовки заседания Совета глав государств-членов ШОС 16-17 сентября в Душанбе, которое будет посвящено 20-й годовщине создания организации. Предстоит проанализировать состояние и перспективы дальнейшего продвижения многостороннего сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Министры обсудят также проекты документов, которые планируется вынести на рассмотрение лидеров.

Состоится обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Запланирован ряд двусторонних бесед С.В.Лаврова с зарубежными партнерами.

О встрече министров иностранных дел государств-членов ШОС и Исламской Республики Афганистан в формате Контактной группы «ШОС-Афганистан»

14 июля в Душанбе планируется встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС и Исламской Республики Афганистан в формате Контактной группы «ШОС-Афганистан», в которой примет участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят международную и региональную проблематику. Первоочередное внимание будет уделено положению дел в Афганистане в контексте вывода иностранных военных контингентов из этой страны.

Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороной конкретных аспектов взаимодействия с шосовскими странами в складывающихся условиях.

Предполагается, что по итогам этой встречи главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС примут совместное заявление.

О Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности»

15-16 июля в г.Ташкенте Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». С инициативой проведения конференции выступил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев.

На мероприятие приглашены руководители внешнеполитических и иных ведомств стран Центральной и Южной Азии, России, Китая, США, Евросоюза, Израиля, Малайзии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Японии и других государств, ведущих международных организаций, финансовых институтов и компаний, мировых научно- исследовательских и аналитических центров.

В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества, перспектив реализации транспортно-транзитных, инновационных, технологических, культурно- гуманитарных и туристических возможностей.

С российской стороны внимание будет привлечено к важности работы над объединительной, неполитизированной повесткой сотрудничества, освещен передовой опыт соответствующей работы в рамках ЕАЭС, СНГ и ШОС, в том числе в русле сопряжения основных торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-коммуникационных инициатив на евразийском пространстве.

О предстоящей четвертой министерской встрече «ЦА5 + Россия»

16 июля в Ташкенте «на полях» Международной конференции «Центральная Азия – Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» планируется проведение четвертой встречи министров иностранных дел Киргизской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В контексте осложняющейся обстановки в Афганистане, по мере ускоренного вывода воинских контингентов США и ряда других стран-членов НАТО особое внимание будет уделено взаимодействию наших государств в сфере региональной безопасности, исходящим от международных террористических организаций угрозам незаконного оборота наркотиков и иностранных террористов-боевиков.

Министры планируют также обсудить ключевые вопросы региональной и международной повесток дня, сотрудничество и взаимопомощь в условиях продолжения глобальной пандемии COVID-19 и меры по повышению устойчивости наших стран к этим вызовам.

Об освобождении российского моряка с судна «Атлантик Принцесс»

На прошлой неделе освобожден гражданин России В.Васильев, который вместе с четырьмя членами экипажа рыболовного судна Atlantic Princess, принадлежащего зарегистрированной в г.Тема (Гана) компании «Pioneer Food Cannery», был похищен в результате пиратского нападения 20 мая в исключительной экономической зоне Ганы. Российский моряк чувствует себя удовлетворительно.

Освобождение В.Васильева стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, ганских и нигерийских властей, российских дипломатов в Гане и Нигерии. Выражаем признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена.

Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, планирующих работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, передвигающихся в этой акватории.

О 16-й Международной встрече по Сирии в Астанинском формате

7-8 июля с.г. в г.Нур-Султан успешно прошла 16-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Участие в этом важном мероприятии помимо делегаций Правительства Сирии и сирийской оппозиции приняли высокие представители России, Турции и Ирана как стран-гарантов «Астаны», а также делегации Иордании, Ирака, Ливана, ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Напомню, что Астанинский формат является уникальным по своей эффективности механизмом международного содействия сирийскому урегулированию.

По итогам встречи принято Совместное заявление, текст которого опубликован на сайте МИД России. Он доступен, с ним можно ознакомиться.

О 20-летии со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем

16 июля исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, который заложил правовой фундамент для формирования современной модели российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и комплексного развития сотрудничества в практической сфере. По договоренности лидеров России и Китая юбилей этого документа является важнейшим событием в политическом диалоге двух стран в текущем году.

двадцатилетний опыт поступательного углубления двусторонних связей свидетельствует о том, что Договор успешно выдержал проверку временем, а его положения продолжают сохранять актуальность в современных условиях.

Подтверждением важной роли этого международного акта для наших стран стало Совместное заявление глав двух государств, принятое по итогам состоявшейся 28 июня с.г. их беседы в формате видеоконференции. В нем Президент Российской Федерации и Председатель КНР дали высокую оценку историческому и практическому значению Договора, выразили согласие продлить его действие в соответствии со статьей 25 на последующий пятилетний период.

В России неизменно настроены на дальнейшую реализацию потенциала Договора и углубление связей с Китаем по самому широкому спектру направлений, руководствуясь магистральной концепцией нашего базового двустороннего документа – решимостью передавать дружбу между народами двух стран из поколения в поколение.

Хотела бы обратиться к нашим китайским друзьям, процитировав то, что они, наверное, хорошо знают: 我们撸起袖子加油干，使两国人民间的友谊世代相传！

(Перевод выражения Си Цзиньпина: будем работать, засучив рукава, чтобы передавать дружбу между народами двух стран из поколения в поколение!)

О ситуации на афгано-таджикской границе

В последнее время отмечаем резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе. Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящий момент контролирует около двух третей границы с Таджикистаном. При этом зафиксированы неоднократные случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию в результате боестолкновений с Движением талибов.

Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и дипломатических каналов. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием.

201-я российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе. В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессии или территориальных провокаций.

Хотела бы обратить внимание на развернутый комментарий, который дал по этой ситуации Министр иностранных дел России С.В.Лавров, выступая вчера во Владивостоке. Можно ознакомиться со стенограммой на сайте.

Призываем противоборствующие стороны межафганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы страны.

О ситуации на Украине

Продолжает вызывать беспокойство ситуация на Украине. По- прежнему пробуксовывают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. 6 и 7 июля с.г. в онлайн-режиме прошли заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп, которые вновь завершились «нулевым» результатом. Главная причина – позиция украинской делегации, которая стала еще более деструктивной, чем на предыдущих встречах, хотя казалось бы, куда уже больше.

Чтобы отвлечь внимание от собственного саботажа Минских соглашений, украинские представители выступают в публичном пространстве с откровенно провокационными заявлениями. Недавно один из членов делегации Украины в Контактной группе А.Арестович заявил, что достигнутые в Минске договоренности якобы не носят обязывающего характера и являются лишь доброй волей сторон. По его словам, в 2015 г. Совет Безопасности ООН не утвердил, а лишь «приветствовал» минский «Комплекс мер» как некую «дорожную карту». Это не первое удивительное «открытие» наших украинских коллег, но яркое. Удивляет также, с какой стати украинские коллеги перевели четко обозначенные на официальных языках ООН обязательства как «приветствие». Хотела бы, цитируя резолюцию 2202, привести в пример слова и выражения, которые там до сих пор к удивлению украинской делегации, записаны. Там написано именно «одобряет», а не «приветствует» – «endorses» (англ.), также это зафиксировано на французском, испанском, арабском, китайском языках, если им недостаточно русского. Украинская делегация посягнула на нормы международного права не только в своей трактовке, а в ведении в заблуждение собственной общественности на предмет языка резолюции СБ ООН.

Другим способом отвлечь внимание от саботажа Киевом Минских соглашений является неприрывное игнорирование разного рода инициатив. Мы уже слышали идеи со стороны Киева о референдуме по Донбассу, переносу переговоров из Минска, привлечении США и Великобритании к «нормандскому формату». Было много разных затей. Еще одна появилась на днях у Президента В.А.Зеленского. Он озвучил ее, как всегда, не в диалоге с партнерами, а в СМИ – создать дополнительный, параллельный «нормандскому», формат переговоров.

Все это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик. Делает это намеренно, целенаправленно и последовательно. Тем временем Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей.

К сожалению, украинские власти не выполняют не только договоренности по Донбассу и международные обязательства, но и нормы внутреннего законодательства. Это подтверждают исследования ряда украинских центров, приуроченные к 25-летию Конституции Украины, которое отмечалось на прошлой неделе. По их оценкам из 161 статьи Основного закона систематически нарушаются 125, то есть 78%. Игнорируются гарантии использования и защиты русского и других языков. Попираются права нацменьшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, положения о защите частной собственности и личной неприкосновенности. Хотела бы обратить внимание на то, что это не российские, а внутриукраинские оценки.

Особую тревогу вызывает разгул на Украине неонацизма. Сейчас украинские неонацисты, чувствуя безнаказанность, начали подготовку к празднованию 80-летия «Украинской повстанческой армии», которая была создана 14 октября 1942 г. Их цель – показать «преемственность» старых и новых националистов, которые именуются «борцами за независимость Украины». Проект соответствующего постановления уже внесен в Верховную Раду. Его авторами стали все фракции, за исключением «Оппозиционной платформы – За жизнь». Предложен целый ряд мероприятий, включая переименование улиц и площадей в честь фашистских коллаборационистов, возведение им новых памятников. Президенту В.А.Зеленскому рекомендовано вернуть звание Героя Украины таким одиозным, стоящим вне закона и морали персонажам, как С.Бандера и Р.Шухевич. Продолжающееся попустительство таким тенденциям (всё развивается полным ходом) со стороны киевских властей и международного сообщества может иметь самые серьезные последствия не только для Украины, но и других стран Европы и мира.

Мы делали ранее и намерены продолжать нашу политику на этом направлении. Призываем международные организации и зарубежных партнеров добиваться от украинских властей соблюдения своих обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод человека, коль скоро Киев взял на себя эти обязательства.

О предстоящих 11 июля с.г. внеочередных выборах в Парламент Республики Молдова

11 июля пройдут внеочередные выборы в Парламент Республики Молдова. За 101 место в новом составе законодательного органа страны будут бороться свыше 20 политических партий и объединений. Одни из них выступают за сбалансированное развитие отношений с Россией, странами ЕАЭС, СНГ и государствами Запада. Другие являются сторонниками исключительно прозападного курса в ущерб традиционным связям с другими партнерами Молдавии.

В России внимательно следят за подготовкой к выборам как важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдавии, которая является парламентской республикой. Рассчитываем, что молдавским избирателям будут обеспечены все необходимые условия для честного, свободного и прозрачного волеизъявления. Российские наблюдатели будут осуществлять мониторинг соблюдения молдавского избирательного законодательства и соответствующих международных актов в составе миссий Исполкома СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и БДИПЧ ОБСЕ.

С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. МИД России неоднократно обращал внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с тенденциозными выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества.

Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии - страны, с которой нас связывают общая история, тесные исторические, культурные и гуманитарные узы. Выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии и закрепленного в Конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым Парламентом и Правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов.

Надеемся, что сами выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права.

О высказываниях чешских властей по делу о зврывах в Врбетице

Хотела бы сказать несколько слов о новых «откровениях» главы МВД, первого вице-премьера Правительства Чехии Я.Гамачека. Он делает раз за разом искрометные заявления, которые удивляют все больше и больше.

8 июля с.г. он дал интервью местному интернет-изданию, где заявил, что выслав российских дипломатов и «агентов», чешские власти «исполнили мечту сообщества безопасности, усложнили работу российским разведкам и уравняли количество дипломатов в обеих странах». Там это было расследование произошедшего в Врбетице или чья-то мечта, которую, наконец, удалось реализовать? Судя по заявлениям министра внутренних дел Чехии – это мечта.

Как мы понимаем, он сделал это заявление в своем официальном качестве. Значит всё это имеет спланированный, осознанный и, как теперь ясно, злонамеренный характер. Теперь очевидно, это всё было «состряпано» «на коленке». К этой выдуманной истории «прилепили» зачем-то А.Петрова и Р.Боширова. Видимо, вариант с русскими хакерами показался менее помпезным и эффектным.

Будем и далее следить за откровениями чешских политических деятелей. Хотя после таких заявлений сложно относиться к ним, как к серьезным политическим деятелям. Вся эта история говорит об абсолютной безответственности ее создателей и откровенной глупости.

Об итогах Второй контртеррористической недели ООН

С 24 по 30 июня с.г. в Нью-Йорке состоялась Вторая контртеррористическая неделя ООН, посвященная обсуждению стоящих перед международным сообществом вызовов в сфере антитеррора. Организаторами серии встреч выступило Управление ООН по контртерроризму, возглавляемое нашим соотечественником – заместителем Генсекретаря ООН В.И.Воронковым. Положительно оцениваем уровень подготовки и итоги мероприятия, в очередной раз подтвердившего высокую эффективность работы Управления ООН по контртерроризму.

Центральное событие Недели антитеррора – Вторая конференция глав контртеррористических ведомств государств-членов ООН собрала более одной тысячи представителей дипломатического корпуса, компетентных ведомств, международных и региональных организаций, НКО. В рамках встречи были обсуждены такие темы, как меры по противодействию подстрекательству, вербовке и прочей деятельности международных террористических организаций, сбор и обмен данными между правоохранительными органами, пресечение перемещений и судебное преследование иностранных террористов-боевиков, а также вопросы репатриации, реабилитации и реинтеграции иностранных террористов-боевиков и членов их семей.

Выступление заместителя директора ФСБ России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) И.Г.Сироткина задало прагматичный тон всей дискуссии в ходе основного заседания Конференции. В нем были обозначены принципиальные подходы России в контртерроре.

Традиционно в позитивном ключе была встречена презентация Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой в рамках сессии по репатриации женщин и детей из зон конфликтов. Передовые наработки по оперативному возвращению несовершеннолетних российских граждан из сложнейших условий лагерей для временно перемещенных лиц в Сирии и Ираке нашли признание у подавляющего числа участников, проявивших интерес перенять соответствующий российский опыт.

Помимо собственно самой Конференции высокого уровня, в рамках Контртеррористической недели ООН состоялось несколько десятков мероприятий «на полях». Совместно с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН выступили в качестве соорганизатора встречи по приоритетному для нашей страны направлению в сфере противодействия терроризму – пресечению незаконных поставок оружия террористическим группировкам.

Успешным был и брифинг советника председателя НАК Е.П.Ильина по тематике развития контртеррористических координационных центров, сбалансированность и практическую направленность которого отметили присутствовавшие иностранные делегации. В ходе выступления был представлен российский опыт формирования национальной системы противодействия терроризму, выстраивания механизмов межведомственной координации и обмена информацией.

Завершение Контртеррористической недели ознаменовалось консенсусным принятием резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвященной седьмому обзору выполнения государствами Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Несмотря на имевшиеся в ходе ее согласования трудности и противоречия, в документе нашли отражение принципиальные российские подходы к борьбе с терроризмом и профильному международному сотрудничеству.

Об инаугурации Группы друзей в защиту Устава ООН

6 июля с.г. на «площадке» ООН в виртуальном формате состоялось мероприятие, приуроченное к формальному запуску созданной по инициативе Венесуэлы Группы друзей в защиту Устава всемирной Организации. Россия как государство-основатель ООН и ответственный член международного сообщества выступила в качестве одного из соучредителей данного объединения.

Внушительное число участников заседания – более 60 делегаций – свидетельствует о чрезвычайно важном значении, которое государства-члены придают неукоснительному соблюдению целей и принципов этого краеугольного документа современной системы международного права. Лейтмотивом в большинстве выступлений звучал тезис о необходимости укрепления многосторонних начал в мировых делах на основе Устава ООН, расширения равноправного сотрудничества в деле преодоления глобальных вызовов. Жесткой критике подверглась практика применения односторонних принудительных мер в обход всемирной Организации.

Со своей стороны акцентировали неприемлемость попыток подменить действующую международно-правовую архитектуру одиозными конструктами наподобие «миропорядка, основанного на правилах» (западная концепция). Подчеркнули, что защита идеалов межгосударственного взаимодействия приобретает повышенную актуальность на фоне стремления коллективного Запада затормозить объективные процессы формирования полицентричного мироустройства и вернуть себе утраченное доминирование.

Имеем в виду совместно с единомышленниками продолжать энергично противодействовать курсу на слом основополагающих международно-правовых норм, заложенных в Устав ООН, и всемерно содействовать укреплению авторитета ООН как безальтернативного форума для поиска коллективных решений мировых проблем.

О ходе расследования убийства Президента Гаити

Продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства Президента Гаити Ж.Моиза, которое является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране.

В ходе расследования этого преступления полицией Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы. Подобное мы постоянно наблюдаем в других странах, в том числе и в нашем ближнем зарубежье.

Выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления.

Что удивило, что вчера официальные представители силовых ведомств США на вопрос журналистов в ходе брифинга не сумели подтвердить или опровергнуть этот факт, полностью ушли от ответа на вопрос о вовлеченности граждан США в это преступление.

Почему это удивляет? Когда речь идет о неких пресловутых «русских хакерах», мифических россиянах, вмешивающихся в выборы там и тут с точки зрения некоторых политических сил в США и влияющих на мировые процессы, подрывающие их, то официальные представители соответствующих ведомств и органов США намного более разговорчивы. Мало того, они, как они считают, тут же «по горячим следам» выносят обвинительные приговоры, вводят санкции, призывают мировое сообщество к солидарности в противодействии российской «угрозе».

Когда же речь идет о ваших американских гражданах, задержанных в Гаити (эта страна сделала официальное заявление на этот счет), почему вы не хотите это комментировать? Почему так немногословны? Почему не считаете нужным придать этому особое звучание, ведь убит президент суверенного государства?

О вмешательстве США во внутренние дела Никарагуа

Хотели бы развернуто прокомментировать развитие событий вокруг Никарагуа. По мере приближения всеобщих выборов в этой стране, которые пройдут 7 ноября, нарастает мощная волна внешнего давления на законное правительство Президента Д.Ортеги. Это давление имеет мало общего с заявленной его авторами заботой о проведении там свободного демократического голосования и начинает превращаться в «борьбу без правил» с очевидной и нескрываемой целью отстранения сандинистов от власти путем дестабилизации страны.

Обращает на себя внимание, что ведущееся грубое неприкрытое вмешательство во внутренние дела Никарагуа, включая вопросы его финансирования, четко прописано в нормативной и законодательной базе США. Еще в ноябре 2018 г. тогдашним американским президентом было принято исполнительное распоряжение, объявляющее ситуацию в этой центральноамериканской стране – ни много ни мало – «чрезвычайной угрозой нацбезопасности и внешней политике США». В декабре 2018 г. в США утвержден закон «Об условиях инвестирования в Никарагуа», в соответствии с которым американцы заблокировали финансирование Никарагуа со стороны международных банков и валютно-финансовых организаций (МВФ, Всемирный банк и др.), ввели визовые и другие ограничения в отношении никарагуанских чиновников, отменили «статус временной защиты» для мигрантов из этой страны.

Кольцо экономических рестрикций стало сжиматься в разгар пандемии. Цинизм! Белый дом резко сократил финансовую помощь Никарагуа на цели социального развития, исключил страну из списка государств Центральной Америки, которые получают вакцины в качестве гумпомощи.

Идет целенаправленная работа по исключению Манагуа из региональных соглашений о свободной торговле. Речь – о Центральноамериканском соглашении о свободной торговле, соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой. В этом же ряду – Соглашение об ассоциации стран Евросоюза и Центральной Америки.

Ведутся попытки приостановить участие Манагуа в Организации американских государств.

Одновременно наращиваются прописанные в американских законах (ст. 8 «Nica Act») усилия по вовлечению в антиправительственную работу подконтрольных НПО. Это все зафиксировано в законодательных актах США. Непосредственное взаимодействие с оппонентами «режима» координирует в Манагуа лично посол США, который проводит с ними регулярные установочные совещания. Мы всё это проходили на примере многих стран. Согласно экспертным оценкам, по линии USAID и других американских «гуманитарных структур» в никарагуанскую оппозицию вложено более одного млрд долл. США. Эти деньги направлены не на социальную, гуманитарную помощь, борьбу с COVID19, а в оппозиционные силы этого государства.

Игнорируя принцип разделения ветвей власти, поднимается истерическая волна вокруг судебных процессов в отношении отдельных оппозиционеров. При этом любые шаги со стороны законных властей по пресечению иностранного вмешательства характеризуются западным «мейнстримом» не иначе, как «подавление свободы», ее «удушение» и все по списку, который нам хорошо известен. Все это зеркально отражает действующие в самих США ограничения, например в рамках принятого еще в 1938 г. «Закона об иноагентах» – FARA. На фоне такого беспокойства США вызывает удивление, что о массовых избиениях и даже убийствах протестующих в других странах, в том числе в Латинской Америке, Вашингтон не просто ничего не говорит, а, наоборот, оправдывает подобные действия.

Глобальная пандемия и вызванный ею во многих регионах, включая латиноамериканский, жестокий социально-экономический кризис показали, что сегодня основная линия защиты демократии и прав человека во многом лежит в плоскости обеспечения государственной управляемости. Все же, то, что делается коллективным Западом в Никарагуа, идет вопреки этому, а свобода выбора подменяется подстраиванием избирательного процесса под заранее запрограммированный результат, отвечающий интересам политического инжиниринга извне.

Категорически отвергаем попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Никарагуа. Убеждены в том, что жители этой страны имеют право самостоятельно, без иностранного вмешательства определять дальнейшую судьбу своей страны. Искренне желаем успехов Правительству, мира и процветания никарагуанскому народу, с которым нас связывают прочные отношения дружбы и стратегического партнерства.

Продолжим держать в поле зрения ситуацию в Никарагуа, Будем информировать о наших оценках дальнейшего развития событий там.

О «шпионских страстях» в Албании

Албанские СМИ запустили или через ни была запущена информационная атака насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались, никакой информации по дипломатическим каналам к нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа.

Один из россиян ранее обратился в МИД России с жалобой на длительное задержание и крайне некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, которую он посетил с туристическими целями. В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш в Тиране с акцентом на необходимости строгого соблюдения в подобных случаях действующих международных норм, в том числе правочеловеческих и консульских.

Судя по всему, речь идет об отработке пропагандистской установки НАТО вне какой-либо связи с реальностью. Все исполнено по традиционным лекалам. Люди, которые хотели бы въехать в страну с туристическими целями, поняли, что это небезопасно, потому что они могут стать жертвами подобных натовских заходов. Тем, кто планировал провести там отпуск, посетить страну с туристическим целями, стоило бы учитывать развитие этой ситуации. Будем не только следить, но и оказывать нашим гражданам необходимую помощь по защите их прав.

Об очередном докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах

В рамках продолжающихся усилий по привлечению внимания к вызовам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в области прав человека, Министерством подготовлен доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах.

В документе отражено положение дел в данной области в ряде государств, относящих себя к развитым демократиям, образцовым в плане защиты прав человека, а также тяготеющих к этому кругу государств. С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на неоднократное обсуждение принципа универсальности прав человека на различных уровнях и, казалось бы, всеобщее понимание сущности вопроса, в мире по-прежнему широко распространена практика применения «двойных стандартов» при оценке тех или иных ситуаций и явлений в сфере прав человека. Более того, подобный подход по-прежнему активно используется в качестве предлога для нагнетания конфронтационного фона вокруг стран с «авторитарными режимами». Наибольший цинизм заключается в том, что используется данный метод государствами, которые сами не просто сталкиваются с серьезными правозащитными проблемами внутри собственных границ (характерно для «коллективного Запада»), но не знают, как их преодолеть, во многом не признают наличие проблемных тенденций вплоть до начала острых фаз кризиса, как это было в США с проблематикой расизма.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как, несмотря на выработанные и функционирующие в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы правовые механизмы, отрицающие, осуждающие и не допускающие проявления героизации нацизма, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в целом ряде стран открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы. Активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам. На этом фоне в ряде стран по обе стороны Атлантики фиксируется устойчивый рост числа ксенофобских и расистских проявлений, выплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Бездействие же в отношении проявлений нетерпимости оправдывается властями лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций. Это традиционно делает Вашингтон, голосуя против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о недопущении практик, связанных с расизмом. Они делают это целенаправленно, многие годы подбивают других своих сателлитов голосовать против (правда, в фарватере стабильно идет только Украина). ЕС не поддерживает эту резолюцию, тоже понимаем, кто оказывает влияние. Кроме того, власти отдельных государств начинают использовать эти проявления в качестве предлога для расправы с политическими оппонентами. Проблема приняла настолько серьезный размах, что сейчас многие эксперты фиксируют структурные проявления расизма и нетерпимости, пронизавшие все сферы общественной жизни отдельных стран.

По-прежнему крайне острой остаётся проблема защиты прав национальных меньшинств и этнических групп, в первую очередь языковых и образовательных. Наиболее критично обстоят дела с положением русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, где оно подвергается системному давлению и дискриминации со стороны национальных властей.

Отдельно следует упомянуть усилия «коллективного Запада» по переписыванию истории Второй мировой войны и ревизии её итогов, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников – тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства, а также прославление сотрудничавших с нацистами коллаборационистов под видом участников национально-освободительных движений с включением соответствующих предметов в программы общего обязательного образования. Данные негативные тенденции, а также ряд других серьёзных проблем были отражены в настоящем опубликованном докладе Министерства. Можете с ним ознакомится, он доступен на сайте.

С сожалением приходится констатировать, что на современном этапе в ситуации с правами человека в мире пока не просматриваются свидетельства намерений отдельных стран отказаться от конфронтационного подхода в пользу конструктивного международного сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав человека.

Полный текст опубликован на сайте Министерства.

О медали МИД России «Посольский приказ»

Вчера прошла новость по СМИ, были вопросы. Хотела бы подтвердить, что МИД России учредил медаль за заслуги во внешней политике «Посольский приказ», которой будут вручать за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса Российской Федерации и укреплению связей с другими государствами.

Нагрудной медалью Министерства «Посольский приказ» награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса нашей страны, за многолетнюю дипломатическую службу и за вклад в укрепление дружественных связей России с другими государствами.

На лицевой стороне медали изображен всадник, поражающий крылатого змея, по кругу надпись «Посольский приказ» и «Око всея Руси Великой». Внизу выбит год основания российского внешнеполитического ведомства – 1549. На оборотной стороне расположено изображение высотного административного здания МИД России.

Опубликуем сегодня подробный материал в соцсетях.

Об открытии в ЮНЕСКО фотовыставки «Мир в лицах»

Вчера, 8 июля с.г., в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие выставки известного российского фотографа А.Химушина «Мир в лицах». Она представляет собой коллекцию из 170 масштабных портретных изображений представителей коренных малочисленных народов России и зарубежных стран.

Выставка примечательна тем, что помимо того, что это прекрасные произведения, она стала еще и неким символом, потому что представляет собой первую проходящую «вживую» культурную акцию в ЮНЕСКО после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Ее проведение приурочено к празднованию предстоящего Международного дня коренных народов мира (9 августа) и символизирует своеобразное открытие Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.).

Организованное Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Постпредством России при ЮНЕСКО и ПАО «Норникель» мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам сохранения и развития языков коренных народов мира, подчеркнуть значимость многоязычия и лингвистического разнообразия для достижения целей устойчивого развития и укрепления межкультурного диалога.

Экспозиция «Мир в лицах» продлится в Париже до 31 августа. Ознакомиться с ней можно будет и в режиме онлайн на сайте и в социальных сетях ЮНЕСКО. Мы обязательно сделаем перепост.

Продолжение следует...