О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Председателем Совета Министров Ливанской Республики С.Харири

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июля по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Председателем Совета Министров Ливанской Республики Саадом Харири.

В ходе беседы С.Харири поделился своими оценками и соображениями в связи с развитием общественно-политической и экономической ситуации в Ливане, имеющей тенденцию к дальнейшему осложнению.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилиям по скорейшему формированию в Ливане дееспособного технократического правительства во главе с С.Харири, которое могло бы переломить негативный ход событий в стране. При этом подчеркивалась важность достижения общенационального консенсуса на принципах приверженности всех ведущих политических и конфессиональных ливанских сил единству, территориальной целостности и суверенитету Ливанской Республики. В этом контексте была акцентирована нацеленность Москвы на продолжение активных контактов с представителями влиятельных общественно-политических кругов Ливана с опорой на солидный ресурс российско-ливанских традиционно дружественных отношений и многопланового взаимовыгодного сотрудничества.