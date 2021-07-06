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9.07.2113:41

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром, Москва, 9 июля 2021 года

1384-09-07-2021

Уважаемый господин Министр,

Дорогие друзья,

Рады приветствовать вас в Москве.

У нас интенсивное взаимодействие, которое не зря называется особым привилегированным стратегическим партнерством. Это предполагает развитие взаимовыгодных контактов, реализацию совместных проектов в самых разных областях.

Ваш нынешний визит в Москву, вчерашняя встреча с сопредседателем межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и научному сотрудничеству, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисовым, выступление в ИМЭМО РАН, все эти встречи также как и сегодняшние переговоры, позволят укреплять наше партнерство и выполнять договоренности, которые достигаются на высшем уровне.

Рассчитываем на дружеский, доверительный диалог по ключевым вопросам двусторонних отношений и по международной тематике, особенно с учетом членства Индии в Совете Безопасности ООН и Вашего председательства в БРИКС.

Добро пожаловать !

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