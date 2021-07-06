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9.07.2112:46
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Российской Федерации Ф.Вальдеррамой Парехой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
9 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Испании в России Ф.Вальдерраму Пареху, завершающего дипломатическую миссию в нашей стране.
В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повесток дня.
А.Ю.Руденко поблагодарил Посла за плодотворную работу, содействовавшую укреплению разнопланового сотрудничества между Россией и Испанией.