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9.07.2112:46

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Российской Федерации Ф.Вальдеррамой Парехой

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Испании в России Ф.Вальдерраму Пареху, завершающего дипломатическую миссию в нашей стране.

В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повесток дня.

А.Ю.Руденко поблагодарил Посла за плодотворную работу, содействовавшую укреплению разнопланового сотрудничества между Россией и Испанией.

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