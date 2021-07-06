О Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6-9 июля в г. Баку под председательством руководителя российской делегации в Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии А.А.Билялитдинова и заместителя Министра иностранных дел, специального представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова состоялось девятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии.

На заседании обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ. Установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с Планом работ Совместной российско-азербайджаской демаркационной комиссии на 2021 год.

При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории Российской Федерации. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.