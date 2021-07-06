О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика ее просьбе.

Обсуждены перспективы российско-греческого взаимодействия в ООН и на других международных площадках.

Состоялся обмен мнениями с акцентом на текущей ситуации в Восточном Средиземноморье, в ливийским и кипрском урегулировании, в Сирии. Подчеркнута важность укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему преодолению сохраняющихся очагов напряженности и конфликтов.