К российско-испанскому диалогу по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июля спецпредставитель Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронков провел консультации с директором Департамента стран Магриба, Средиземноморья и Ближнего Востока МИД Испании Э.Ф. Мартинес Санчес.

Состоялось обсуждение последних событий на палестино-израильском треке с акцентом на гуманитарную ситуацию на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа. Стороны были едины в важности открытия политических перспектив урегулирования как ключевой предпосылки предотвращения рецидивов силовой фазы кризиса и комплексной стабилизации региональной обстановки. Подтверждена ведущая роль ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в деле перезапуска прямых переговоров между палестинцами и израильтянами в соответствии с утвержденной ООН правовой базой, включая принцип «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

В фокусе внимания также находились возможные инициативы по случаю 30-летия Мадридской конференции по Ближнему Востоку (октябрь 1991 г.), заложившей фундаментальные основы коллективного взаимодействия по комплексу вопросов всеобъемлющего БВУ.