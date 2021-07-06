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8.07.2119:51

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Мавритании в Москве Х.Хамуни

1379-08-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июля заместитель Министра иностранных дел С.В.Вершинин принял Посла Исламской Республики Мавритании в России Хамеда Хамуни, завершающего свою командировку в Москве, по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-мавританских связей.

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.

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