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8.07.2119:51
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Мавритании в Москве Х.Хамуни
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 июля заместитель Министра иностранных дел С.В.Вершинин принял Посла Исламской Республики Мавритании в России Хамеда Хамуни, завершающего свою командировку в Москве, по его просьбе.
В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-мавританских связей.
Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.