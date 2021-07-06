О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Мавритании в Москве Х.Хамуни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июля заместитель Министра иностранных дел С.В.Вершинин принял Посла Исламской Республики Мавритании в России Хамеда Хамуни, завершающего свою командировку в Москве, по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-мавританских связей.

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.