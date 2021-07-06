О консультациях с делегацией Движения талибов

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июля Спецпредставитель Президента России по Афганистану З.Н.Кабулов провел консультации с делегацией Политического офиса Движения талибов (ДТ). В ходе встречи были обсуждены ситуация в ИРА и перспективы запуска межафганских переговоров.

Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана.

Представители ДТ подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций.

Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны.