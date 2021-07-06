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8.07.2116:43

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Киргизской Республики в Российской Федерации Г.-К.Самат

1377-08-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Киргизской Республики в Российской Федерации Г.-К.Самат.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов российско-киргизского сотрудничества, а также взаимодействия двух стран на международных площадках.

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