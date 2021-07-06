Новости

8.07.2112:35

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Швейцарской Конфедерации в России К.Марти Ланг

1375-08-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации К.Марти Ланг по ее просьбе.

Состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности в Закавказье, в т.ч. с учетом представительства Швейцарией интересов России в Грузии.

 

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность