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8.07.2112:35
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Швейцарской Конфедерации в России К.Марти Ланг
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации К.Марти Ланг по ее просьбе.
Состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности в Закавказье, в т.ч. с учетом представительства Швейцарией интересов России в Грузии.