О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Индии С.Джайшанкаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Республики Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Взаимодействие с Индией успешно развивается во всех областях в русле особо привилегированного стратегического партнерства, включая политдиалог, сферу безопасности, торгово-экономические, военно-технические, научные и культурно-гуманитарные связи. Действуют эффективные механизмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия, а также по линии деловых и экспертных кругов двух стран.

В ходе встречи стороны обсудят ключевые направления российско-индийских отношений с учетом достигнутых ранее договоренностей и предстоящих контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях.

Министры проведут «сверку часов» по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС и ШОС, в формате Россия-Индия-Китай, а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подходы к формированию надежной и неделимой архитектуры безопасности на пространствах Тихого и Индийского океанов.

Россия и Индия имеют схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства. Наши страны демонстрируют идентичность или близость позиций по важнейшим проблемам мира и безопасности, выступают за соблюдение норм международного права, укрепление коллективных начал межгосударственного общения, придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и уважения культурно-цивилизационной самобытности народов.