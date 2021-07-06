Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на тему: «Международная деятельность России для развития российских регионов» и ответы на вопросы студентов и профессорско-преподавательского состава, Владивосток, 8 июля 2021 года

Спасибо за возможность выступить перед вами. Только что завершили небольшое азиатского турне: Индонезия, Лаос. Провели в «гибридном» режиме встречу министров иностранных дел России и стран АСЕАН. То, что мы делаем в наших зарубежных вояжах, на переговорах с внешними партнерами, – это не «вещь в себе». Это необходимость реализовывать внешнюю политику, которую определил Президент Российской Федерации в соответствующей Концепции 2016 года. Главная ее задача - это создание максимально благоприятных условий для обеспечения безопасности страны, для ее поступательного развития, для повышения благосостояния наших граждан, для обеспечения их прав, когда они бывают за границей. Тоже самое относится к правам российских предпринимателей.

Здесь лишний раз понимаешь, что Россия не только евразийская, но и евро-тихоокеанская держава. Нам самой историей предначертано проводить многовекторный внешнеполитический курс, выстраивать отношения добрососедские, взаимовыгодные на всех географических направлениях. В том числе и с государствами Тихоокеанского региона – локомотива современного мирового хозяйства и, как говорят ученые, на многие годы вперед. Но не случайно именно в АТР разворачивается очень серьезная конкуренция за влияние на происходящие здесь процессы с участием ведущих мировых держав.

Приятно, что наша встреча проходит на острове Русском, в Дальневосточном федеральном университете – академическом форпосте нашей страны в АТР. Этот исследовательский центр вот уже 120 лет, если я не ошибаюсь, готовит высококлассных специалистов по самому широкому кругу вопросов, причем в последние годы в том числе и для МИДа. ДВФУ играет также особую роль в укреплении научно-культурных связей между народами России и государств региона: Китая, Индии, Японии, Вьетнама, странами АСЕАН в целом. Ежегодно на Вашей площадке проходит Восточный экономический форум. Развивается сотрудничество ДВФУ с нашим Министерством. Мы это ценим и всячески будем способствовать продолжению расширения этого опыта.

Мир сегодня глобализируется и в этих условиях перспективы развития страны как никогда тесно связаны с внешней политикой России. Ее цель – обеспечить развитие страны. Чем успешнее будет курс на укрепление российской экономической и, в целом, государственной самостоятельности, тем увереннее мы можем действовать на международной арене, тем эффективнее сможем извлекать преимущества из общения с зарубежными партнерами. Здесь прямая взаимная связь, обеспечивающая результативность работы, если к этому подходить честно и профессионально.

Не во всем мире с удовольствием воспринимают развитие России тем курсом, который был определен и сейчас реализуется. Не всем по душе, что мы давно и навсегда преодолели трудности тех самых «лихих» 90-х и эффективно решаем проблемы, которые накапливались годами, если не десятилетиями. Занимаясь этим внутри страны, одновременно укрепляем свои международные позиции.

Наше величайшее завоевание – сохранение гражданского мира, консолидация общества вокруг нравственных ценностей народов России, уважения памяти предков, их подвигов в защиту свободы и независимости Родины, воспитание молодежи в духе преемственности поколений.

Действительно, западные коллеги этого и не скрывают: многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, готовой на любые уступки. Мы видим попытки чуть ли не ежедневно повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Набор инструментов, который западные коллеги применяют достаточно широк. Это и военные провокации, как это было недавно у берегов Крыма с кораблями НАТО. Они, кстати, направляются сюда, в Южно-Китайское море, поэтому размах их амбиций не знает границ. В этом же ряду нелегитимные экономические санкции, похищение наших граждан за рубежом с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает, и масштабные информационные атаки.

Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную Думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию итогов наших выборов. Такие планы есть, и нам о них известно. Но ориентироваться мы будем прежде всего на мнение и позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну.

Хочу со всей ответственностью сказать, что сценарий, вынашиваемый Западом, не пройдет. Об этом неоднократно говорил Президент Российской Федерации. В последний раз он предупредил тех, кто пытается с нами разговаривать таким образом в своем Послании Федеральному Собранию, предупредив, что организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть.

Был предпринят целый ряд шагов по укреплению нашей самостоятельности, независимости. Огромную роль в этих действиях сыграли поправки в Конституции, которые были одобрены всенародным голосованием в июле прошлого года. Они предполагают наряду с закреплением в рамках Основного Закона социально-экономических гарантий населению, четкими принципами развития ключевых институтов государства и гражданского общества, серьезные дополнительные шаги, которые имеют прямую внешнеполитическую проекцию.

Отмечу зафиксированную в Конституции историческую преемственность нашего государства. На принципиально новый уровень выведена защита территориальной целостности страны. Это во время обсуждения поправок активно дебатировалось здесь, на Дальнем Востоке. Отныне четко определена недопустимость каких-либо действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации или призывов к таким действиям.

Новые формулировки Конституции устанавливают также приоритет нашего основного закона над международным правом. Хочу пояснить, о чем идет речь. Многие, в том числе у нас в России, пытаются обвинять нас в некоем правовом нигилизме, в попытке уйти от принципов и норм сотрудничества на мировой арене. Ничего подобного. Мы полностью уважаем международное право, конвенции и договоры, но исключительно в том виде, в котором Россия к ним присоединилась. Если Россия присоединяется к международному договору, это делается через ратификацию Федеральным Собранием, в Государственной Думе, в Совете Федерации, затем это поступает на подпись к Президенту, если требуется с мнением Конституционного Суда. И когда такая ратификация состоялась, этот международный договор становится частью нашего законодательства, в полном соответствии с Конституцией. Но когда созданы тем или иным договором межправительственный, межгосударственный орган, начинает принимать решения, выдвигать нам претензии на основе неких процедур, которые не записаны в самом договоре и нарушающие его суть, тогда мы оставляем за собой право не выполнять такого рода решения. Подчеркну еще раз, они являются нелегитимными, прямо противоречат самому договору, положение которого такие вот межгосударственные структуры якобы хотят воплощать в жизнь.

Есть еще одна группа поправок, на которую хочу обратить внимание. Она касается закрепленной в Конституции обязанности Российской Федерации оказывать поддержку в осуществлении прав соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечивать защиту их интересов и сохранение общероссийской культурной идентичности. Эти поправки тоже имеют прямое отношение к внешней политике, учитывая то, что наше Министерство и глава Министерства возглавляет Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). Регулярно на своих заседаниях и межсессионный период рассматриваем практические задачи по поддержке наших людей. Добиваемся того, чтобы эти меры способствовали сплочению многонационального Русского мира, упрочению связей между исторической, коренной Россией, диаспорами и общинами на постсоветском пространстве и во всех уголках Земли. Включение соответствующей поправки в Конституцию, подчеркивает то внимание, которое уделяется российским государством этой проблеме. Соотечественники за рубежом часто дискриминируются, попадают в непростые ситуации. Об этом мы достаточно жестко говорим с теми странами, которые допускают подобного рода явления.

Множатся попытки переписать наше прошлое, пересмотреть итоги Второй Мировой войны, принизить роль страны в разгроме нацизма, поставить на одну доску Советский Союз и гитлеровскую Германию. Поэтому особо своевременна поправка в Конституцию о недопустимости искажения исторической правды, умаления подвига народа при защите Отечества. Мы – наследники Великих Побед – последовательно исходим из непрерывности многовековой единой летописи Родины. Бережно храним наследие предков, заработанное очень-очень дорогой ценой.

Как Вы знаете, внешнюю политику России определяет глава государства. Это важнейшее конституционное положение остается незыблемым. Шаги, которые мы предпринимаем на международной арене, не зависят от электоральных циклов, как это бывает часто со многими западными странами, не зависят от колебаний политической или какой-нибудь иной конъюнктуры. Утвержденная Президентом Российской Федерации В.В.Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный, стратегически выверенный характер. В этом – наше существенное конкурентное преимущество, которое способствует повышению авторитета России в мире, укрепляет ее образ как надежного, предсказуемого, сильного и справедливого партнера, который держит свое слово и заслуживает доверия.

Расширяем на этой основе наши связи с подавляющим большинством зарубежных государств – в Евразии, Латинской Америке, Африке. В том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. В совокупности речь идет о странах, представляющих более 80 процентов населения Земли. Любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России (о чем пытаются твердить наши западные коллеги) речи не идет. Более того, ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытается этому помешать.

Особенно активны наши западные коллеги здесь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расположены основные новые мировые центры экономического развития и политического влияния. Имею в виду наших подлинно стратегических партнеров – Китай и Японию, которые активно, последовательно укрепляют свой политический, экономический, технологический суверенитет, свою культурно-цивилизационную самобытность.

Наша дипломатия видит один из важнейших приоритетов в задействовании масштабного потенциала АТР в интересах содействия комплексному развитию российского Дальнего Востока, улучшению благосостояния живущих здесь людей. В соответствии с поручениями Президента Правительство Российской Федерации принимает системные меры по повышению роли ДВФО как экономического хаба для взаимодействия со странами региона, добиваясь максимальной практической отдачи от международного сотрудничества. Мы проводим эту линию и на площадке форума АТЭС, который в 2012 г. провел свой саммит в стенах ДВФУ.

Распространение коронавируса, безусловно, внесло коррективы в работу по реализации инвестиционных возможностей Дальнего Востока. Однако достигнутые за последние годы результаты, в том числе в рамках «территорий опережающего развития», открытого порта Владивостока и особых экономических зон, позволяют уверенно двигаться вперед. Государства АТР участвуют в энергетических и транспортных программах, вкладываются в проекты в сферах здравоохранения, пищевой и химической промышленности. Растут объемы транзита с использованием Транссиба и Северного морского пути. Расширяются научные и гуманитарные связи, о чем Университету хорошо известно.

Почти две трети привлеченных на Дальний Восток иностранных прямых инвестиций составляют капиталовложения из КНР. Это более полусотни проектов в различных сферах. Стараемся максимально способствовать тому, чтобы эти капиталовложения шли на прорывные направления, обеспечивая повышение нашей конкурентоспособности. В этой связи есть российско-китайская правительственная комиссия (одна из пяти), занимающаяся инвестиционными проектами с обеих сторон. Стараемся привлечь к ее деятельности бизнес из наиболее развитых провинций Китая – Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян. Находимся в постоянном контакте с китайскими партнерами в целях оперативного решения неизбежных проблем, возникающих при большом объеме сотрудничества, а сейчас в эпоху коронавируса к ним добавились сложности с грузоперевозками через общую границу. Регулярно ищем путь постепенного, но устойчивого решения этой проблемы. Китайские коллеги понимают наши озабоченности и будут принимать необходимые меры.

Большое внимание уделяем привлечению инвестиций и из Республики Корея. С ее участием реализуется 25 крупных проектов. На будущее будет востребовано и трёхстороннее взаимодействие с участием КНДР. Есть планы соединения корейской железной дороги с Транссибом. Но для того, чтобы это состоялось, важно нормализовать ситуацию на Корейском полуострове как с точки зрения эпидемиологических ограничений, так и в плане нормализации политической обстановки и отношений между Севером и Югом.

С участием индийского капитала здесь расширяется сотрудничество в рамках «территорий опережающего развития» и свободного порта Владивосток. Индийская компания ONGC Videsh участвует в проекте «Сахалин-1» с объемом инвестиций 1 млрд долл. Еще 1 млрд долл. индийцы выделили в качестве кредитной линии для российского Дальнего Востока. Говоря о возможностях региона как транспортно-логистического хаба, работаем над скорым запуском морского транспортного коридора «Ченнаи-Владивосток». Всё больший интерес к реализации проектов на этой земле проявляет Вьетнам. Сейчас предметно обсуждаются конкретные планы.

Если говорить об азиатских странах в целом, есть хорошие перспективы привлечения их капитала в регион для налаживания текстильного, швейного, деревообрабатывающего производств, создания предприятий по переработке сои. В этом же ряду – модернизация аэропортовой инфраструктуры, сооружение морских перегрузочных хабов сжиженного природного газа. Подчеркну, это обыденные вещи, нужные для жизни людей, пользующиеся спросом на мировых рынках, но главная задача нацеливать инвесторов на высокотехнологичные инновационные области.

Дополнительный импульс согласованию таких проектов призвано придать проведение Восточного экономического форума. Это стало доброй традицией. В этом году он состоится 2-4 сентября. В наших интересах (сейчас этим занимается организационный комитет) нацелить дискуссию на поиск проектов, которые будут обеспечивать хорошие конкурентные возможности России в будущем. Это предполагает диверсификацию торгово-экономических связей с нашими партнерами. Всё это будет стоять на повестке дня форума.

Выступаем за принятие дополнительных мер по возобновлению и расширению регионального сотрудничества в сфере туризма. Эта отрасль серьезно пострадала от пандемии. По мере стабилизации обстановки будем способствовать возвращению турпотоков к высоким допандемическим уровням и их дальнейшего наращивания. Позавчера когда мы встречались с министрами иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте, внесли соответствующую инициативу. Она была с энтузиазмом поддержана, равно как и наше предложение о расширении академических образовательных обменов. Эти идеи будут предметно проработаны к саммиту Россия-АСЕАН, запланированному ориентировочно на октябрь нынешнего года.

Сами противоэпидемические мероприятия являются на данном этапе нашим приоритетом. Разворачиваются соответствующие производственные мощности по производству российской вакцины «Спутник V», в частности в Китае и Индии. Наращиваем поставки нашим соседям вакцин, медикаментов, тест-систем и средств индивидуальной защиты. Во Владивостоке на базе специализированного международного центра осуществляется подготовка эпидемиологов из стран АСЕАН. Инициировали и активно продвигаем антиинфекционный трек на авторитетной многосторонней площадке, какой является проводимый ежегодно восточноазиатские саммиты — это страны АСЕАН и их основные партнеры из региона: Россия, США, Китай, Индия, Австралия, Корея.

ОАО «РЖД» совместно с японской компанией «Марубэни» прорабатывают вопрос об открытии медицинского диагностического центра в Хабаровске. Многие зарубежные партнеры проявляют интерес к международному медицинскому кластеру, который создается здесь, на о.Русский.

В условиях непростой международной обстановки постоянно выступаем за объединительную повестку дня. И здесь как никогда актуальны инициативы, которые выдвигает Президент Российской Федерации В.В.Путин. Отмечу его предложение содействовать формированию Большого Евразийского партнерства – структуры, позволивший бы сопрягать потенциал стран и межгосударственных объединений на нашем огромной Евразийском континенте. В первую очередь адресовали эту инициативу странам ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Подчеркнули, что все, кто расположен на этом континенте будут приветствоваться, если они решат присоединиться к этим дискуссиям и практическим шагам по гармонизации всех интеграционных процессов. Это касается и стран, не входящих ни в одно объединение на нашем континенте, и ЕС. Исходим из того, что логистические возможности, колоссальные природные сравнительные преимущества нашего региона с точки зрения создания самых удобных в глобальном плане транспортных маршрутов, трубопроводов, обеспечения в целом того, что сейчас называют взаимосвязанностью, эти конкурентные преимущества мы должны использовать по максимуму.

Сейчас в дискуссиях между ЕАЭС и КНР идет обсуждение проектов, которые смогут стать каркасом Большого Евразийского партнерства. Имею в виду экономические коридоры, которые помогут оживить регион, поднять целые отрасли. Уже скоро это можно будет увидеть по мере создания «коридора» Россия – Монголия – Китай.

«Большая Евразия» – это и сеть соглашений о либерализации, о свободной торговле. Такие документы уже подписаны ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном, Сербией. Начинаются переговоры с Индией и Индонезией. ЕАЭС подписал соглашение с КНР, что является шагом к сопряжению процессов, намечаемых и реализуемых в ЕАЭС с китайским проектом «Один пояс, один путь».

Будем и дальше обеспечивать последовательную реализацию достигнутых договоренностей в рамках инициативы Президента Российской Федерации.

Хотел бы упомянуть еще об одном предложении Президента Российской Федерации В.В.Путина. Несмотря на недружественные действия, которые Запад предпринимает в отношении нашей страны, он предложил в 2020 г. провести саммит постоянных членов СБ ООН: Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, поскольку в соответствии с Уставом ООН эти страны несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Учитывая накопление тревожных тенденций, вызовов и угроз, в том числе в сфере военно-политической стабильности, предложение Президента В.В.Путина касалось рассмотрения всех рисков, возникающих на международной арене с точки зрения практически исчезновения всех элементов контроля над вооружениями. После выхода США из Договора по ПРО, ДРСМД, ДОН, остается только ДСНВ.

На встрече в Женеве с Президентом США Дж.Байденом Президент России В.В.Путин подтвердил все предложения, которые мы вносили еще предыдущей Администрации в Вашингтоне и переподтвердили нынешней, касающиеся необходимости всерьез начать обсуждение снижения военных угроз в современном мире, ограничения и контроля над вооружениями, обеспечение режима нераспространения ОМУ. Когда говорим о необходимости обсуждать стратегическую стабильность во всех ее измерениях, имеем в виду все влияющие на нее факторы — это ядерные, неядерных вооружения стратегического плана, наступательные и оборонительные стратегические системы. Нельзя не учитывать, что сейчас у американцев прорабатывается программа вывода ударного оружия в космос в контексте развертывания глобальной системы ПРО.

Еще одна сфера — киберпространство. Вы видите, какие острые дебаты разгораются вокруг того, что там происходит. Нас постоянно обвиняют в том, что мы «хакерствуем», если можно так выразиться, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран. Но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься не выдуманными, а реальными сложностями, пока конкретного ответа нет. Хотя в Женеве Президент США Дж.Байден в ответ на очередное напоминание Президента России В.В.Путина поручил своим сотрудникам подумать и об организации такого диалога в дополнение к диалогу по стратегической стабильности.

Тем не менее, речь идет только о России и США, а накапливающиеся вопросы, которые необходимо решать для разрядки напряжённости, гораздо шире. Они включают также ситуацию в различных уголках мира, где продолжают сохраняться и появляются новые кровопролитные конфликты. Пять постоянных членов СБ ООН должны реализовать свою ответственность и рассмотреть максимально эффективные пути выстраивания подобной работы. Смысл этого саммита помимо вопросов, выносящихся на повестку дня, должен заключаться еще и том, чтобы «пятерка» осознавая свою ответственность, перестала «говорить» разными голосами и самое главное, чтобы ее члены избавились конфронтационной риторики, которая только нагнетает эту напряженность. Показать свою ответственность означает помимо прочего приподняться над желанием доказать свою исключительность, превосходство и доказать свою способность работать честно. Посмотрим, насколько наши партнеры будут к этому готовы. По крайней мере, Китай и Франция активно поддержали идею проведения такого саммита. Новая Администрация в Вашингтоне пока еще не ответила на наше напоминание. Но они рассматривают это предложение. Думаю, Великобритания как всегда ждет, что скажут США. Мы к этому привыкли, это известное дело.

Завершая, хочу сказать, что Россия будет всегда действовать ответственно и предсказуемо. Будем работать над укреплением миропорядка, опирающегося на Устав ООН, продолжим добиваться демократизации межгосударственного общения. Но главное для нас – использование всех внешнеполитических и иных ресурсов на благо нашего многонационального народа в интересах улучшения качества жизни всех наших граждан.

Последнее, что хотел бы сказать: АТР стал ареной жесткой геополитической борьбы. Запад продвигает здесь не принципы, на которых зиждется ООН, которые универсально одобрены всеми странами, а продвигает здесь свои правила в виде того, что наши американские коллеги называют «Индо-Тихоокеанские стратегии», призванные размыть центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре, вовлечь сюда НАТО, выстроить коалицию по сдерживанию Китая. Россию не зовут в эти новые форматы. Такой курс прямо противоречит задачам мира и сотрудничества в регионе. Он не отвечает интересам развития нашей страны, формированию условий для укрепления и роста российского Дальнего Востока. Принципиально важно, чтобы все здоровые политические силы в нашем окружении выстраивали свои действия, исходя из коренных интересов своих стран, а не желания подыграть западным лидерам, ведущим собственную конфронтационную политику. Говорили об этом откровенно в Индонезии, в Лаосе, на встрече с десятью министрами иностранных дел стран АСЕАН. Нам, как и любой нормальной стране, нужны не потрясения в АТР, а создание атмосферы доверия и сотрудничества – как максимально благоприятных условий для дальнейшего подъема этого важного региона России.

Продолжение следует...