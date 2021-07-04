О российском участии в заседании Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам (ВКК)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июля под председательством Норвегии состоялась видеоконференция ВКК на уровне старших должностных лиц. В мероприятии приняли участие представители Израиля, Палестины, России, США, ряда арабских и европейских государств.

Подтверждено высокое внимание международных доноров к ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа, инфраструктура которого была значительно разрушена в результате вооруженной эскалации в мае с.г. Констатирован настрой на активизацию коллективных усилий в целях укрепления экономического потенциала Палестины, чему Израиль должен всемерно способствовать.

Участники были едины во мнении, что указанные шаги необходимо подчинить задаче открытия политических горизонтов БВУ. В данном контексте дана позитивная оценка деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников (Россия, США, ООН и ЕС) в качестве уникального механизма сопровождения мирного процесса. Члены ВКК призвали израильтян и палестинцев отказаться от односторонних шагов, подрывающих перспективу двухгосударственного урегулирования.

С российской стороны отмечен ключевой вклад ООН и руководства Египта в достижение и поддержание перемирия в зоне конфликта при энергичном содействии Москвы. Акцентирована важность скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» на одобренной ООН международно-правовой основе.