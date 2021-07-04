О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июля по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы М.Абу-Марзук поделился своими оценками и соображениями о развитии ситуации в секторе Газа и вокруг него в контексте необходимости решения экономических и гуманитарных проблем палестинского населения.

Была затронута также тематика восстановления палестинского национального единства в качестве основной предпосылки урегулирования палестинской проблемы в соответствии с принципами международного права и решениями мирового сообщества. При этом с российской стороны было подтверждено, что в качестве участника ближневосточного «квартета» международных посредников и постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия, действуя в контакте со всеми сторонами, будет и впредь энергично работать в интересах достижения этой цели.