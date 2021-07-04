О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполкома ООП, Генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы А.Мадждаляни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 июля по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполкома ООП, Генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с задачей оказания международной поддержки в восстановлении инфраструктуры сектора Газа, в т.ч. в контексте необходимости преодоления межпалестинских противоречий и создания единых органов власти на основе консенсуса между ФАТХ, ХАМАС и другими влиятельными общественно-политическими структурами.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу укрепления Организации освобождения Палестины как единственного законного представителя палестинского народа. При этом подчеркивалась приверженность достижению политического урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с решениями ООН, предусматривающими создание палестинского независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.