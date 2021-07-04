Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с убийством Президента Гаити Ж.Моиза

С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты Президент Гаити Ж.Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране.

Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права. Важно, чтобы все решения вырабатывались и принимались исключительно мирным политическим путем самими гаитянцами с опорой на международную поддержку, без деструктивного вмешательства извне, с целью выхода на приемлемые для сторон развязки.

Выражаем искренние соболезнования народу и Правительству Гаити, родным и близким Ж.Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны путем инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля.