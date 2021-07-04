Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с объявлением сотрудника Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге «persona non grata»

7 июля в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России У.Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов.

В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание М.Лятте «незаконно и провокационно», а выдвинутые против него обвинения «безосновательны», указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.