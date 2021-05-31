О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Лаосскую Народно-Демократическую Республику

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6-7 июля состоялся визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. 7 июля в г.Вьентьяне прошли его встречи с Президентом ЛНДР Т.Сисулитом, Премьер-министром ЛНДР П.Випхаваном, а также переговоры с Министром иностранных дел ЛНДР С.Коммаситом.

Основное внимание было уделено вопросам текущего состояния и перспектив развития отношений стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе между Россией и Лаосом. Акцентирована важность наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной двусторонней координации усилий на различных международных площадках, а также уплотнение взаимодействия в асеаноцентричных механизмах.

По итогам визита подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики на период 2021-2023 гг.