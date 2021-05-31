Выступление заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко на церемонии возложения цветов к мемориальному панно на здании НКИД СССР на ул.Кузнецкий мост, 6 июля 2021 года

Уважаемые коллеги,

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти нашим предшественникам – сотрудникам НКИД СССР, которые с честью защищали Родину на фронтах Великой Отечественной.

Нынешний год проходит под знаком 80-летия начала той войны – самой кровопролитной в нашей истории, унесшей жизни десятков миллионов людей. Это еще один повод вспомнить о ратном и трудовом подвиге народа-победителя, обо всех воинах и тружениках тыла, которые ценой неимоверных жертв и колоссальных усилий отстояли независимость Родины, спасли от «коричневой чумы» Европу и весь мир.

Немалую роль в разгроме нацизма сыграли и сотрудники НКИД. На протяжении всей войны дипломаты были вместе со своим народом, последовательно отстаивали его интересы, при необходимости – с оружием в руках. Именно из этого здания на Кузнецком мосту, где с 1918 по 1952 годы располагалось внешнеполитическое ведомство, уходили на фронт добровольцы в тревожные дни июля 1941-го. Коллектив Наркомата уже 5 июля на общем собрании принял решение о формировании добровольческого отряда. В ополчение записалось 163 человека. В основном это были люди, имевшие бронь и освобождение от военной службы. Среди них – немало молодых перспективных работников и опытных сотрудников.

В том же месяце ополченцы приняли первый бой на Смоленщине, у села Озерище, из которого не вернулось 72 человека. Оставшиеся в живых в составе 160-й стрелковой дивизии освобождали Западную Украину, Белоруссию и Польшу. Завершили свой боевой путь в Восточной Пруссии.

Общее число работников Наркомата, добровольно пополнивших ряды народного ополчения и призванных в действующую армию, составило 237 человек. Многие из них не вернулись домой, другие с честью прошли боевой путь, были награждены орденами и медалями. Девять наших товарищей удостоились звания Героя Советского Союза. Имена 106 погибших сотрудников НКИД золотом выбиты на мемориальной доске, установленной в вестибюле МИД России.

Несмотря на неумолимый ход времени, подвиг героев Великой Отечественной не будет забыт никогда. Он навсегда останется в наших сердцах, будет служить примером доблести, глубокой духовной и нравственной силы.

Безусловным приоритетом для Министерства иностранных дел остается системная работа по сохранению исторической правды, сбережению доброго имени тех, кто внес определяющий вклад в разгром нацизма более 75 лет тому назад. Будем в своей повседневной практической деятельности и впредь противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны. Наш священный долг – бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей страны.

Вечная память героям! Честь и слава фронтовикам, всем ветеранам Великой Отечественной!