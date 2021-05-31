Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе встречи с Премьер-министром Лаоса П.Випхаваном, Вьентьян, 7 июля 2021 года

Уважаемый г-н Премьер-министр,

Большое спасибо за возможность встретиться с Вами. Пользуясь случаем я уже теперь в личном порядке поздравляю Вас с назначением на этот пост.

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин попросил передать Вам самые тёплые приветствия, пожелания успехов и подчеркнул свою готовность работать с Вами на благо развития нашего стратегического партнёрства, которому в этом году исполняется 10 лет.

Знаем, что Вы получили образование в Советском Союзе, хорошо знаете нашу страну, русский язык, культуру и рассчитываем на то, что это поможет всем нам для дальнейшего углубления двусторонних связей во всех областях.