Вступительное слово и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики С.Коммаситом, Вьентьян, 7 июля 2021 года

Большое спасибо, дорогой друг,

Уважаемые дамы и господа,

У нас прошли насыщенные, содержательные, дружеские переговоры. Рассмотрели широкий спектр вопросов, охватывающих двусторонние и международные дела.

Наши отношения – это отношения добрых, верных, надежных друзей. В международно-правовом плане они опираются на Декларацию о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которой исполняется в этом году десять лет.

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Т.Сисулит встречались «на полях» Восточноазиатского саммита в 2018 г., а в 2019 г. состоялась встреча премьер-министров. Договоренности, достигнутые в ходе тех саммитов, определяли основное содержание наших дискуссий сегодня здесь во Вьентьяне.

Констатировали хороший, доверительный политический диалог на самых разных уровнях, необходимость вывести наши торгово-экономические связи на более широкие параметры. В том числе и из-за пандемии коронавируса торговый оборот не является адекватным потенциалу, существующему в этой области у двух стран. Договорились организовать до конца нынешнего года заседание Российско-Лаосской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Там есть вопросы, решение которых позволит существенно расширить наше экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Поступательно развиваются связи в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Сегодня обсудили планируемые поставки дополнительного оборудования и продукции военного назначения в Лаос. Углубляются связи по линии правоохранительных органов и между советами безопасности России и Лаоса. Есть целый ряд совместных, сугубо прикладных проектов, включая гуманитарное разминирование и подготовку лаосских саперов на нашей «базе».

Лаос выдал необходимые документы для использования вакцины «Спутник V» в марте этого года. Сейчас РФПИ с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцины в ЛНДР. Рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия.

У нас идентичные позиции в том, что касается положения дел на международной арене. Мы за то, чтобы любые вопросы решались в строгом соотвествии с нормами международного права, прежде всего, принципами Устава ООН. Тесно координируем наши практические действия в различных структурах и организациях ООН, а также в таких многосторонних форумах, как ОЗХО.

Подробно говорили об отношениях России и АСЕАН, в том числе в свете вчерашней министерской встречи, прошедшей онлайн во время моего визита в Индонезию. Она была весьма насыщенной и полезной. Расширяя количество прикладных проектов по линии диалогового партнерства России и АСЕАН, рассмотрели общую ситуацию в регионе в геополитическом контексте. Заинтересованы в том, чтобы в АТР была современная, адекватная реалиям архитектура равной и неделимой безопасности, способствующая обеспечению здесь мира, стабильности и максимально благоприятных условий для устойчивого развития. Россия убеждена, что обеспечить функционирование такой архитектуры можно исключительно на основе достигнутого за прошедшие десятилетия в рамках процессов, формировавшихся вокруг центральной роли АСЕАН. Считаем опасными проявляемые в последние пару лет попытки подорвать центральную роль АСЕАН и вместо объединительных форматов сотрудничества в этом регионе навязывать разъединяющие форматы, основанные на концепциях сдерживания, формирования разделительных линий. Всё это не соответствует чаяниям и интересам народов этого ведущего региона мира, ставшего локомотивом мировой экономики. Будем последовательно отстаивать позиции, которые занимает АСЕАН, развивая вокруг себя полезные формы многостороннего взаимодействия, прежде всего, ВАС, Асеановский региональный форум по безопасности, совещание министров обороны членов АСЕАН и стран-диалоговых партнеров этой ассоциации.

Убеждены, что все внерегиональные страны должны уважать традиции этого региона, опирающегося на центральную роль АСЕАН. Будем и далее действовать именно таким образом.

Довольны прошедшими переговорами. Они позволили наметить новые рубежи в двустороннем сотрудничестве и доверительно обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.

Благодарю своего коллегу и друга. С удовольствием приглашаю его посетить Россию с ответным визитом.

Вопрос: С учетом того, как в последнее время развиваются события в Афганистане, какие меры воздействия может предпринять Россия для стабилизации обстановки на границах партнеров по ОДКБ? Возможно ли, что при этом будут в том числе применяться вооруженные силы нашей страны?

С.В.Лавров: Пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск. За десятилетия пребывания в этой стране они так и не добились зримых результатов в плане стабилизации ситуации.

Президент Российской Федерации В.В.Путин на днях провел телефонные разговоры с Президентом Таджикистана Э.Рахмоном и Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым, находится в контакте с другими центральноазиатскими лидерами. Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители Секретариата этой Организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать Постоянному совету.

Будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников.

Вопрос: Некоторое время назад лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о серьезном инциденте в сфере здравоохранения, обвинил профильные службы в халатном отношении к санитарно-эпидемиологическим мерам. Это было воспринято как сигнал к тому, что, возможно, в Северной Корее началось распространение коронавируса, несмотря на жесточайшие карантинные меры, которые соблюдались там все это время. В этой связи рассматривает ли Россия возможность поставок в КНДР вакцины или медицинского оборудования? Северокорейские власти признали тяжелую экономическую ситуацию в стране. Планирует ли Москва увеличить объем гуманитарной помощи Пхеньяну?

С.В.Лавров: Северокорейские власти с самого начала пандемии коронавируса приняли наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения инфекции “внутрь”. Это практически полный «локдаун», который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, говорящих о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем.

Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о готовности оказать необходимое содействие, если в этом будет потребность. Это распространяется и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда. Гуманитарную помощь в других формах мы регулярно предоставляем нашим северокорейским соседям.

Российское посольство в Пхеньяне регулярно сообщает о том, как развивается ситуация. Обладаем полной информацией.

Поступательно развиваются связи в сфере военного, военно-технического сотрудничества. Сегодня обсудили планируемые поставки дополнительного оборудования и продукции военного назначения в Лаос. Углубляются связи по линии правоохранительных органов и между советами безопасности России и Лаоса. Есть целый ряд совместных, сугубо прикладных проектов, включая гуманитарное разминирование и подготовку лаосских саперов на нашей базе.

Лаос выдал необходимые документы для использования вакцины «Спутник V» в марте этого года. Сейчас РФПИ с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцины в ЛНДР. Рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия.

У нас идентичные позиции в том, что касается положения дел на международной арене. Мы за то, чтобы любые вопросы решались в строгом соотвествии с нормами международного права, прежде всего, принципами Устава ООН. Тесно координируем наши практические действия в различных структурах и организациях ООН, а также в таких многосторонних форумах, как ОЗХО.

Подробно говорили об отношениях России и АСЕАН, в том числе в свете вчерашней министерской встречи, прошедшей онлайн во время моего визита в Индонезию. Она была весьма насыщенной и полезной. Расширяя количество прикладных проектов по линии диалогового партнерства России и АСЕАН, рассмотрели общую ситуацию в регионе в геополитическом контексте. Заинтересованы в том, чтобы в АТР была современная, адекватная реалиям архитектура равной и неделимой безопасности, способствующая обеспечению здесь мира, стабильности и максимально благоприятных условий для устойчивого развития. Россия убеждена, что обеспечить функционирование такой архитектуры можно исключительно на основе достигнутого за прошедшие десятилетия в рамках процессов, формировавшихся вокруг центральной роли АСЕАН. Считаем опасными проявляемые в последние пару лет попытки подорвать центральную роль АСЕАН и вместо объединительных форматов сотрудничества в этом регионе навязывать разъединяющие форматы, основанные на концепциях сдерживания, формирования разделительных линий. Все это не соответствует чаяниям и интересам народов этого ведущего региона мира, ставшего локомотивом мировой экономики. Будем последовательно отстаивать позиции, которые занимает АСЕАН, развивая вокруг себя полезные формы многостороннего взаимодействия, прежде всего, ВАС, Асеановский региональный форум по безопасности, совещание министров обороны членов АСЕАН и стран-диалоговых партеров этой ассоциации.

Убеждены, что все внерегиональные страны должны уважать традиции этого региона, опирающегося на центральную роль АСЕАН. Будем и далее действовать именно таким образом.

Доволен переговорами. Они позволили наметить новые рубежи в двустороннем сотрудничестве и доверительно обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.

Благодарю своего коллегу и друга. С удовольствием приглашаю его посетить Россию с ответным визитом.