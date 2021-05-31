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7.07.2108:51
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе церемонии вручения Ордена Дружбы Министру иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики С.Комасситу, Вьентьян, 7 июля 2021 года
Неофициальный перевод с английского
Уважаемый г-н Министр, дорогой друг,
Для меня удовольствие и честь по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина вручить Вам Орден Дружбы Российской Федерации. Это является признанием Вашего большого вклада в развитие российско-лаосского стратегического партнерства и установление дружественных отношений между нашими народами.
Ценю нашу личную дружбу.
Позвольте вручить Вам награду.