Новости

7.07.2108:51

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе церемонии вручения Ордена Дружбы Министру иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики С.Комасситу, Вьентьян, 7 июля 2021 года

1363-07-07-2021

Неофициальный перевод с английского

 

Уважаемый г-н Министр, дорогой друг,

Для меня удовольствие и честь по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина вручить Вам Орден Дружбы Российской Федерации. Это является признанием Вашего большого вклада в развитие российско-лаосского стратегического партнерства и установление дружественных отношений между нашими народами.

Ценю нашу личную дружбу.

Позвольте вручить Вам награду.

Дополнительные материалы

Видео

Фотографии

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность