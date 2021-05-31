Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Лаоса С.Коммаситом, Вьентьян, 7 июля 2021 года

Неофициальный перевод с английского

Спасибо большое, дорогие друзья,

Коллеги,

Мне действительно приятно находиться здесь, среди людей, разделяющих взгляды Российской Федерации по многим международным вопросам и которые развивают с Россией стратегическое партнёрство, как это было согласовано нашими лидерами 10 лет назад. Мы отмечаем 10-ю годовщину этой декларации. Это очень важный документ.

Ценим дружбу наших лаосских друзей. Они являются надёжным партнёром на все времена в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Cегодня хотели бы обсудить состояние всех областей двустороннего сотрудничества. Оно развивается довольно быстро, но, безусловно, способно на большее, учитывая потенциал промышленных и экономических возможностей в целом.

Мы с большим вниманием следим за развитием событий в Вашей стране, за очень успешным съездом Народно-Революционной Партии Лаоса и за инаугурацией законодательного органа, а также усилиями Вашего Правительства по стабилизации ситуации и по переходу к новому статусу - выходу из группы наименее развитых стран к 2024 году.

Я искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет способствовать достижению этой цели.

Вчера мы рассмотрели отношения в контексте партнёрства Россия-АСЕАН. Сегодня у нас также есть возможность обсудить вопросы, связанные с этим регионом и международные вопросы.

Большое спасибо за гостеприимство!