О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с бывшим Премьер-министром Республики Ирак, главой парламентской коалиции «Ватания» А.Аляуи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июля по инициативе иракской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с бывшим Премьер-министром Республики Ирак, главой парламентской коалиции «Ватания» Айядом Аляуи.

В ходе беседы А.Аляуи поделился своими оценками и соображениями в связи с развитием общественно-политической и экономической ситуации в Ираке, в том числе в свете намеченных на 10 октября с.г. всеобщих выборов, выразив обеспокоенность деградацией обстановки и нарастающими противоречиями в иракском обществе.

Были затронуты также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая поддержание активного диалога Москвы с ведущими иракскими политическими и этноконфессиональными силами в интересах содействия обеспечению единства, территориальной целостности и суверенитета Республики Ирак.