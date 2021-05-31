О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, находящийся с рабочим визитом в Республике Индонезии, посетил штаб-квартиру Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и провел встречу с ее Генеральным секретарем Лим Джок Хоем.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия с Секретариатом Ассоциации в продвижении российско-асеановских отношений, 30-летний юбилей которых отмечается в этом году. Особое внимание было уделено углублению практической кооперации в сферах экономики, науки и технологий, чрезвычайного реагирования. Обсуждались перспективы наращивания контактов между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.

Состоялась церемония награждения Лим Джок Хоя нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество».