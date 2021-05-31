О специальном совещании министров иностранных дел Россия-АСЕАН по случаю 30-летия российско-асеановских отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июля в Джакарте под сопредседательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Индонезии Р.Марсуди в формате видеоконференции состоялось специальное совещание глав внешнеполитических ведомств Россия-АСЕАН по случаю 30-летия российско-асеановских отношений.

Констатирован прогресс, достигнутый в стратегическом партнерстве России и Ассоциации, намечены конкретные меры по его дальнейшему продвижению. Особое внимание было уделено наращиванию сотрудничества в области борьбы с пандемией коронавируса и преодоления ее социально-экономических последствий. Утверждены концепции новых совместных механизмов – Консультаций высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и Диалога по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

Обмен мнениями по международной и региональной проблематике подтвердил совпадение или близость позиций сторон по вопросам формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе равноправной, инклюзивной, транспарентной архитектуры безопасности и сотрудничества с акцентом на укрепление асеаноцентричных объединений.

Обсуждались перспективы развития связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества в интересах налаживания широкого интеграционного контура на пространстве Большой Евразии.

По итогам совещания принято совместное заявление.