О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Индонезию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 июля в Джакарте Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Индонезии Р.Марсуди, был принят Президентом Республики Индонезии Дж.Видодо.

В ходе состоявшихся контактов обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая политический диалог, взаимодействие в области обороны и безопасности, торгово-экономическое и противоэпидемическое сотрудничество и гуманитарные связи.

Заинтересованный обмен мнениями по проблематике ООН и других многосторонних форматов показал совпадение или близость позиций России и Индонезии по актуальным глобальным и региональным темам. Отдельное внимание уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подписан План межмидовских консультаций на 2021-2023 гг.