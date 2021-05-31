Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на специальном совещании министров иностранных дел России и АСЕАН, Джакарта, 6 июля 2021 года

Неофициальный перевод с английского

Дорогая Ретно,

Уважаемая госпожа сопредседатель!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые коллеги, друзья!

Рад приветствовать вас и лично присутствовать в Джакарте в нынешнее непростое время, когда пандемия коронавируса налагает ограничения на прямые контакты. Прежде всего хотел бы поблагодарить наших индонезийских координаторов за прекрасную организацию этой встречи на высоком уровне, в т.ч. в формате видеоконференции, а брунейское председательство АСЕАН – за поддержку, которую мы чувствовали в течение этих дней.

2021 год является для всех нас особенным. Он проходит под знаком

30-летия российско-асеановских отношений и 25-летия полномасштабного диалогового партнёрства Россия-АСЕАН, которому в 2018 г. был придан статус стратегического. За этот период была сформирована разветвленная система механизмов взаимодействия, позволяющая эффективно продвигать кооперацию на всех направлениях – в сфере политики и безопасности, экономики и социально-культурных связей и других.

Несмотря на то, что последние полтора года выдались из-за пандемии непростыми, мы смогли не просто поддержать существующий уровень нашего сотрудничества, но и предпринять целый ряд шагов по его расширению, созданию новых каналов взаимодействия.

Продолжали развиваться гуманитарные контакты, включая деятельность Сети исследовательских центров Россия-АСЕАН, в фокусе внимания которой были такие актуальные вопросы, как формирование региональной архитектуры, посткризисное восстановление экономики, борьба с терроризмом и т.п. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести в обозримом будущем 6-й Молодежный саммит Россия-АСЕАН в Казани, столице Республики Татарстан.

В ходе сегодняшнего совещания нам предстоит оценить прогресс, достигнутый за прошедшие три десятилетия российско-асеановских отношений, наметить перспективы их дальнейшего развития.

В условиях нестабильной геополитической ситуации в мире, обострения как традиционных, так и новых вызовов и угроз рассматриваем Ассоциацию как стратегического, надёжного и предсказуемого союзника в международных делах. Готовы к открытому диалогу по всему спектру актуальных проблем глобальной и региональной повестки дня. Считаем особенно важным координировать подходы России и АСЕАН к решению стоящих перед нами непростых задач.

Рассчитываю сегодня на откровенный и конструктивный разговор в духе российско-асеановского стратегического партнерства.