Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Индонезия Р.Марсуди, Джакарта, 6 июля 2021 года

Перевод с английского

Уважаемые дамы и господа,

Уважаемые представители СМИ,

Полностью удовлетворены состоявшимся обменом мнений по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Индонезия – один из ключевых партнеров России, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В прошлом году мы отмечали 70-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Они продолжают развиваться в конструктивном ключе.

В ходе сегодняшних переговоров высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, установленного доверительного политического диалога в том числе на высшем уровне. Наращиваем контакты в сферах безопасности, торговли, инвестиций, гуманитарного взаимодействия и др. Координируем позиции и по международным вопросам. Договорились углублять сотрудничество во всех этих областях.

Как сказала моя коллега и дорогой друг Р.Марсуди, завершается работа над декларацией, призванной подтвердить тот факт, что наши страны являются стратегическими партнерами. Надеюсь, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Индонезия Дж.Видодо вскоре смогут встретиться и подписать этот важный документ.

Подробно обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Выразили удовлетворение тем, что, несмотря на коронавирусную инфекцию, за первые четыре месяца текущего года наблюдается существенный рост товарооборота – практически на 25 процентов. Подтвердили намерение продолжать диверсифицировать торговые связи, включая наращивание взаимодействия в сфере высоких технологий. В качестве перспективных областей отметили энергетику, нефтегазовую отрасль, транспортную инфраструктуру, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльную индустрию.

Высказались за скорейшее проведение тринадцатого заседания Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Поддерживаем запуск переговорного процесса между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по созданию зоны свободной торговли.

Договорились расширять связи по линии образования. Заверяю, что проблемы, с которыми сталкиваются российские, индонезийские студенты, а также учащиеся из других стран, будут разрешены по мере нормализации ситуации с коронавирусом. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, рассчитываем возобновить практику проведения дней индонезийской культуры в России. Будем оказывать Посольству Индонезии в Москве все возможное содействие.

Нацелены на развитие сотрудничества между научными сообществами наших стран, межрегионального взаимодействия, а также связей по линии министерств иностранных дел, включая образовательные обмены между Дипломатической академией МИД России и Индонезийским институтом высшего образования.

Подписали План межмидовских консультаций на 2021-2023 гг., что демонстрирует обоюдную нацеленность на углубление и конкретизацию двустороннего сотрудничества.

Обсудили методы борьбы с коронавирусной инфекцией. Наши позиции во многом сходятся. Россия и Индонезия убеждены, что вакцины должны быть доступны всем членам мирового сообщества. Поддержали соответствующие инициативы ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подтвердили готовность тесно сотрудничать с Индонезией, в том числе в двустороннем ключе, не только по вопросам поставки вакцины, но и ее производства на территории Индонезии.

Поддерживаем внешнеполитический курс Джакарты, основанный на уважении международного права. Считаем, что так должны делать все страны мира. Продолжим наше взаимодействие на международных площадках, включая ООН и ее специальные органы.

В конструктивном ключе обсудили такую важную тему международной повестки, как кибербезопасность. Разрабатываем двусторонний российско-индонезийский документ о взаимодействии в сфере кибербезопасности. Поддерживаем тесный диалог по этой теме на Региональном форуме АСЕАН по безопасности и в ООН, где ранее в этом году был достигнут важный консенсус по запуску эффективных межправительственных переговоров с целью разработки международной конвенции с правилами ответственного поведения каждого государства в сфере информационной безопасности. Еще один документ, согласованный для обсуждения в ООН, – конвенция по борьбе с киберпреступностью и криминальными действиями в киберпространстве.

Обсудили положение дел в регионах, в первую очередь, ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на палестино-израильский конфликт, который должен быть разрешен с помощью существующих решений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, Арабской мирной инициативы. Поговорили о ситуации в Афганистане и Мьянме. Выразили нашу сильную поддержку «пяти пунктов» АСЕАН по урегулированию в Мьянме. В наших контактах с мьянмарскими военными лидерами продвигаем позицию АСЕАН, которую, по нашему мнению, следует рассматривать в качестве основы для разрешения кризиса и нормализации ситуации в стране. Проинформировали индонезийских друзей о наших сигналах Нейпьидо, которые коррелируются с разработанными АСЕАН принципами.

Обсудили ситуацию в АТР. Подчеркнули безальтернативность принципов асеаноцентричности, недопустимость попыток, которые мы, к сожалению, наблюдаем, выстраивать параллельные механизмы в регионе с целью углубления противоречий при участии внерегиональных игроков, в чьи планы не входит следование принципам АСЕАН, которые были разработаны и другими партнерами за последние десятилетия.

Благодарны индонезийским друзьям за их вклад в координацию диалога Россия-АСЕАН на протяжении последних трех лет. В этом году мы отмечаем 30-летие отношений между Россией и АСЕАН и 25-летие запуска стратегического диалога с Ассоциацией.

Сегодня мы проведем видеоконференцию с участием министров иностранных дел России и АСЕАН, где обсудим пути углубления нашего стратегического партнерства.

Пригласил Министра иностранных дел Индонезии Р.Марсуди посетить Россию. Надеюсь, в скором времени получится это сделать.