О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыфом Аз-Зайяни, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений. Подтвердили обоюдный настрой Москвы и Манамы на поддержание регулярного политического диалога и наращивание двустороннего взаимодействия в различных сферах. Приоритетное внимание было уделено задачам практической реализации решений и договоренностей, достигнутых ранее в ходе контактов на высшем уровне.

Были также предметно рассмотрены задачи достижения стабильности в зоне Персидского залива и создания там системы коллективной безопасности, предполагающей формирование при участии всех заинтересованных сторон механизмов совместного реагирования на существующие вызовы и угрозы.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других тем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии и арабо-израильском урегулировании. При этом стороны подчеркнули безальтернативность нахождения политико-дипломатических развязок имеющихся противоречий в духе соответствующих положений международного права и Устава ООН, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств региона.