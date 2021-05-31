Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова индонезийской газете «Ракьят Мердека», Москва, 6 июля 2021 года

Вопрос: В ходе Вашего визита в Джакарту Вы встретитесь со своей коллегой, Министром иностранных дел Индонезии Р.Марсуди. Не могли бы Вы озвучить темы, которые будут обсуждаться? Есть ли сферы сотрудничества, которые Вы хотите укрепить во время Вашего визита в страну?

С.В.Лавров: Контакты с моей коллегой и хорошим другом Р.Марсуди носят регулярный характер. Предстоящие в Джакарте переговоры станут логическим продолжением наших встреч в Индонезии в 2017 г. и в Москве в 2018 г. Планируем обсудить весь спектр вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня. Подпишем очередной План межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 гг.

С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году мы отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также «Группы двадцати», АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства.

В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран.

Разумеется, имеем в виду затронуть вопросы, связанные с противодействием пандемии нового коронавируса. Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении.

Вопрос: Географически АСЕАН довольно далека от России. Что заставляет Вас стремиться к взаимодействию с АСЕАН? Насколько важна Ассоциация для российского государства? Что изменилось в сотрудничестве между Россией и АСЕАН после 30-летнего юбилея? Какие трудности выявлены в сотрудничестве между Россией и АСЕАН за эти годы?

С.В.Лавров: Юго-Восточную Азию действительно трудно отнести к соседним с Россией регионам. Но недаром в Индонезии говорят – «далеко от глаз, но близко к сердцу». Тем более что современные технологии делают географическое расстояние весьма условным понятием.

Развитие связей с АСЕАН, которой в этом году исполняется 30 лет, − один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последовательно исходим из того, что Ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств.

В этой связи Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР. Поддерживаем «десятку» на международных площадках, активно участвуем в деятельности асеаноцентричных объединений – Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами. Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия.

За прошедшие годы Россия и АСЕАН сформировали солидную договорно-правовую базу и разветвленную многоуровневую структуру контактов. Проводятся встречи лидеров, как минимум раз в год собираются министры иностранных дел и экономики. Интенсивно развивается сотрудничество по всему спектру направлений – в сфере политики и безопасности, торгово-экономической и социально-культурной областях. Это позволило в 2018 г. на саммите в Сингапуре вывести российско-асеановский диалог на уровень стратегического партнерства.

К сожалению, потенциал экономической кооперации раскрыт далеко не полностью. Здесь есть резервы и весьма значительные. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с «десяткой». Однако в 2021 г. вновь наметилась тенденция к его росту. Исходим из того, что дополнительную динамику ему позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом. Уже два асеановских государства – Вьетнам и Сингапур – подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия.

До пандемии Юго-Восточную Азию ежегодно посещало более двух миллионов российских туристов. Но все же мы еще недостаточно знаем друг о друге. Восполнить этот пробел призвано развитие гуманитарных связей. В этих целях в Москве создан Центр АСЕАН, учреждена Сеть научно-исследовательских центров Россия-АСЕАН, проводятся российско-асеановские молодежные саммиты. Расширению контактов между предпринимателями способствует деятельность Делового совета Россия-АСЕАН.

Любые проблемы мы стараемся решать в духе дружбы, взаимного доверия и конструктивного настроя, традиционно присущего российско-асеановскому диалогу. Рассчитываем, что важный вклад в его дальнейшее продвижение внесет и посвященное юбилею наших отношений специальное министерское совещание Россия-АСЕАН, которое мы с индонезийскими партнерами проводим в Джакарте.

Вопрос: Недавно Президент России В.В.Путин и Президент США Дж.Байден встретились один на один в Женеве. Два лидера как будто были знакомы. На Ваш взгляд, является ли это признаком того, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами в будущем улучшатся? Потому что мы считаем, что сейчас отношения между Россией и США похожи на отношения главных героев мультипликационного фильма «Том и Джерри»...

С.В.Лавров: Даже любопытно, роль которого из этих мультипликационных персонажей Вы отводите нашей стране.

Если серьезно, то по нашему мнению, российско-американский саммит прошел в откровенном и деловом ключе. Удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам.

Иллюзий мы, разумеется, не питаем – ни старых, ни новых, как сказал Президент России В.В.Путин на своей пресс-конференции после встречи с американским коллегой. При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать, пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга.

В активе – договоренности о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон. А также о запуске консультаций по стратегической стабильности на межведомственном уровне с фиксацией на бумаге намерения начать сфокусированный и энергичный диалог в данной области. Как известно, президенты одобрили совместное заявление на этот счет.

Должна начаться и совместная работа в сфере кибербезопасности, имея в виду налаживание сотрудничества в отражении вполне реальных общих вызовов.

Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению.

Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений.

Вопрос: Из средств массовой информации нам известно, что российское Правительство поддерживает военную хунту в Мьянме, в то время как члены АСЕАН и многие другие страны критиковали и осуждали действия хунты в стране. Почему Правительство России поддерживает действия военных?

С.В.Лавров: Неназванные Вами СМИ в искаженном виде интерпретируют как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме. Лидерство АСЕАН на мьянманском треке пользуется безусловной поддержкой со стороны России.

Положения «Консенсуса из пяти пунктов», принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции. В полной мере разделяем тезисы о необходимости прекращения насилия и проявления всеми конфликтующими сторонами сдержанности, налаживания диалога в целях стабилизации обстановки и достижения гражданского мира.

Позиции России и АСЕАН также совпадают в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы. Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса.

Считаем важным, что в рамках АСЕАН состоялись многочисленные контакты, в том числе очные, с участием официальных представителей Мьянмы. Под эгидой брунейского председательства проведены переговоры в Нейпьидо, обсуждаются дальнейшие шаги в целях поэтапной имплементации положений «Консенсуса». Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране.