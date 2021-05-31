О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с кандидатом на пост Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе М.Киннуненом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко встретился с директором Политического департамента МИД Финляндии М.Киннуненом, являющимся кандидатом на пост Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе.

В ходе беседы с российской стороны были даны оценки текущей ситуации в Донбассе, изложены подходы к мирному урегулированию внутриукраинского конфликта на безальтернативной основе минского «Комплекса мер». Была подробно освещена ситуация в переговорном процессе в рамках Контактной группы, особо подчеркнута необходимость добросовестной и беспристрастной работы Спецпредставителя по содействию прямому диалогу Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта.