О консультациях сo спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 июля в Женеве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин и спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев провели встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.

Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, и оказания комплексного гуманитарного содействия САР в соответствии с нормами международного гуманитарного права и резолюциями СБ и ГА ООН.