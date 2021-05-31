О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со спецпосланником Генсекретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля в Женеве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

Было подробно рассмотрено текущее положение дел в процессе ливийского урегулирования и задачи на предстоящий период, включая проведение выборов и поддержания стабильности «на земле», с учетом результатов международной конференции в Берлине 22-23 июня.