О визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Индонезию и Лаос

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5-7 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Республику Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

6 июля в Джакарте планируется встреча С.В.Лаврова с Президентом Индонезии Дж.Видодо. Состоятся также переговоры министров иностранных дел двух стран, в ходе которых ожидается дискуссия по всему комплексу двусторонних отношений, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Придаем большое значение развитию отношений с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной мира с динамично развивающейcя экономикой. Это наш традиционный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении уже более семидесяти лет. Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог, укрепляются контакты в области безопасности, торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах. Эффективно осуществляется координация в международных делах.

Лидеры наших стран неоднократно встречались «на полях» саммитов АТЭС и «Группы двадцати». Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил Индонезию с официальным визитом в 2007 г. В 2006 г. в России побывал Президент Республики Индонезии С.Б.Юдойоно, в 2016 г. – Дж.Видодо (г.Сочи).

В программу пребывания С.В.Лаврова также включено проведение в видеоформате совместно с Министром иностранных дел Индонезии Р.Марсуди специального совещания министров иностранных дел России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по случаю 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога нашей страны с «десяткой». Оно будет сфокусировано на задачах дальнейшего развития стратегического партнерства с АСЕАН и вопросах формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. Намечена отдельная беседа с Генеральным секретарем Ассоциации Лим Джок Хоем.

7 июля во Вьентьяне состоятся встречи С.В.Лаврова с Президентом Лаоса Т.Сисулитом, Премьер-министром П.Випхаваном, а также переговоры с Министром иностранных дел С.Коммаситом.

Лаос – давний друг России в Юго-Восточной Азии. В текущем году исполняется десятилетие принятия двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-лаосские связи отличает высокий уровень взаимного доверия и конструктивного взаимодействия по всем направлениям.

Поступательно расширяется торгово-экономическая кооперация: успешно реализуются совместные проекты в сферах гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, выпуска защищенной полиграфической продукции. Налажен плотный гуманитарный обмен: ежегодно около 100 лаосских студентов прибывают в Россию с целью получения высшего образования.

В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, прежде всего в контексте реализации договоренностей, достигнутых на встрече В.В.Путина с Премьер-министром Лаоса Т.Сисулитом «на полях» Восточноазиатского саммита в ноябре 2018 г. и в ходе беседы глав правительств двух стран в ноябре 2019 г., а также координацию усилий на международных площадках.