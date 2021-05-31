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3.07.2118:24

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с изменениями в графике визита Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в государства Юго-Восточной Азии

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Визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны. При этом визит Министра иностранных дел Российской Федерации в Республику Индонезия и Лаосскую Народно-Демократическую Республику остается в силе.

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