Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с японо-американскими военными учениями «Восточный щит»

В связи с проведением 24 июня – 11 июля японо-американских военных учений «Восточный щит» хотели бы заявить следующее.

Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на о.Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Н.Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня с.г. публично указал на «критическую значимость» для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация.

Таким образом, Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном. При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.

Будем внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования.