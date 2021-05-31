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2.07.2120:00
О проведении сто десятого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 июня – 2 июля 2021 года в г. Алма-Ате состоялось сто десятое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.
Стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации, а также обсудили вопросы, связанные с обозначением линии российско-казахстанской государственной границы на ее отдельных участках.
Следующее заседание Комиссии запланировано в период с 23 по 27 августа 2021 года на территории Российской Федерации.