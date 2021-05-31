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2.07.2119:55

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

1344-02-07-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.

Состоялось обсуждение перспектив реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассмотрены также некоторые другие вопросы международной повестки дня.

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