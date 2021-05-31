О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Эквадор М.Монтальво

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля по инициативе эквадорской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Эквадор М.Монтальво. С.В.Лавров поздравил эквадорского коллегу с назначением на этот пост.

В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены состояние и перспективы российско-эквадорского многопланового сотрудничества. Отмечена важность дальнейшего углубления политического диалога, придания импульса развитию торгово-экономических связей, в том числе по линии профильной Российско-Эквадорской Межправительственной комиссии, реализации совместных проектов в энергетической и фармацевтической областях, укреплению договорно-правовой базы отношений. Стороны выразили удовлетворение успешным ходом взаимодействия в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, интенсивной динамикой межвузовских контактов и студенческих обменов.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, прежде всего, тематике налаживания поставок в Эквадор российской вакцины «Спутник V».

Подтвержден обоюдный настрой на расширение конструктивного взаимодействия на международной арене с опорой на принципы международного права, центральную координирующую роль ООН в интересах поддержания глобального и регионального мира и стабильности.