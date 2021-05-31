Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Бахрейна А.Аз-Зайяни по итогам переговоров, Москва, 2 июля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

На переговорах с моим бахрейнским коллегой уделили значительное внимание двусторонним связям. В интересах увеличения и диверсификации товарооборота поддержали скорейший созыв Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Высказались за продолжение весьма эффективной совместной работы по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнского фонда «Мумталакат».

Хорошо развивается сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только «Спутник V», но и «Спутник Лайт». Это открывает дополнительные возможности.

Открывается новая область сотрудничества. Имею в виду вступление в силу меморандума о взаимопонимании в мирном исследовании и использовании космического пространства. Готовятся дополнительные документы, которые обогатят нашу договорно-правовую базу. Обсудили конкретные планы по активизации межпарламентских контактов, контактов в научно-образовательной сфере и туристических обменов.

Договорились продолжать тесную координацию на международной арене, в т.ч. в рамках ООН. У нас общие подходы по большинству острых вопросов современности, которые рассматриваются в Совете Безопасности ООН. Это касается и безальтернативности мирного политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Оно предполагает незамедлительные усилия по решению гуманитарных проблем в этой стране, вызванных и незаконными санкциями, и тем фактом, что на территории САР её природные ресурсы, углеводороды и плодородные земли находятся под оккупацией иностранных войск. Говорили о необходимости серьёзной активизации международных усилий по содействию созданию условий для возвращения беженцев в Сирию.

Поделились нашими последними действиями в рамках «Астанинского формата». Совместно с Турцией и Ираном готовим очередное заседание, которое в значительной степени будет посвящено максимально эффективной подготовке к заседанию Конституционного комитета, вернее его Редакционной комиссии.

Приветствуем решение Бахрейна вернуть своё посольство в Дамаск. Готовы на месте продолжать тесный обмен оценками по линии наших дипломатических представительств. Безусловно, рассматриваем в качестве важного ближайшего шага возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

В отношении БВУ мы подтвердили неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного государства. На этот счёт есть соответствующие решения Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН и очень важный документ – Арабская мирная инициатива.

Для того, чтобы окончательно, полностью этот застарелый конфликт на международной арене урегулировать, необходимо как можно скорее возобновить прямые палестино-израильские переговоры. У нас в этом есть не просто заинтересованность, но и конкретные предложения о том, как двигаться в этом направлении. Считаем, что оптимальным решением было бы вовлечь внешних игроков в составе «квартета» международных посредников, имею в виду Россию, Евросоюз, Соединённые Штаты и ООН, но при взаимодействии с ЛАГ.

Со своей стороны приветствовали процесс нормализации ситуации в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Заинтересованы в том, чтобы этот важный механизм действовал согласовано, говорил одним голосом, в т.ч. и по проблемам установления коллективной безопасности в Персидском заливе в целом с участием Исламской Республики Иран. Наши друзья проявляют интерес к нашей давней концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. С учётом последних событий сейчас работаем над её обновлённой версией. В самое ближайшее время будем готовы поделиться с заинтересованными сторонами.

Ещё раз хотел бы поблагодарить моего доброго друга за полезные, доверительные переговоры, которые наверняка позволят нам по целому ряду вопросов достигать больших результатов.

Вопрос: В последнее время усилилась военная активность ИГИЛ и ее влияние в Ираке и Сирии. Представляет ли это, по российским оценкам, серьезную угрозу для региона? Какова позиция России по этому вопросу?

В Сирии курды считают, что их права не обеспечены. Какие шаги предпримет Россия для их реализации?

С.В.Лавров: Что касается угрозы со стороны ИГИЛ, не думаю, что она серьезно выросла в Ираке и в Сирии. В обеих странах удалось не допустить реализации планов халифата, которые вынашивались этим т.н. «Исламским государством».

Активно поддерживаем усилия правительства Ирака по ликвидации оставшихся отдельных отрядов террористов. То же самое можем сказать в отношении Сирии. Находясь на сирийской земле на основании приглашения законного правительства, мы активно помогаем сирийским силам безопасности, армии в искоренении остатков терроризма со своей территории. Там ведь не только находятся остатки ИГИЛ, но прежде всего такая структура, как «Хейат Тахрир аш-Шам», и аффилированные с ней бандитские формирования.

Считаем, что страны, объявившие причиной своего незаконного присутствия на сирийской земле борьбу с террористами (как я понимаю, недавно США проводили специальную встречу антиигиловской коалиции), должны прежде всего заниматься ликвидацией этой угрозы, а не оккупировать значительные части сирийской территории и не эксплуатировать незаконно ее природные ресурсы.

Говоря об угрозах ИГИЛ в регионе, важно обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы. Причем делают это используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. Те в правящих структурах Афганистана, кто всячески пытаются этот процесс затянуть еще больше, должны задуматься над последствиями этих действий для своей родины. В условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере ИРА, прямо на границах стран, являющихся нашими союзниками.

Мы проводим консультации по двусторонним каналам и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы.

Пытаемся вразумить политические круги в отношении необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей о формировании переходного правительства. Делаем это в том числе в составе расширенной «тройки» – Россия, США, Китай и Пакистан.

Что касается вопроса про курдов, их озабоченности тем, что правительство не хочет учитывать их интересы, нам он тоже хорошо знаком. На всем протяжении кризиса, особенно с направлением в Сирийскую Арабскую Республику по просьбе законного правительства нашего воинского контингента, мы поощряли, в том числе в контактах «на земле», прямые отношения между курдскими представителями и Дамаском с тем, чтобы они начали договариваться, как им жить вместе в одной стране. Тем более что рядом, в Ираке, есть хороший пример совместного проживания в едином государстве. Когда в 2019 г. я был в Багдаде и Эрбиле, призывал моих собеседников делиться с сирийскими курдами этим позитивным опытом.

Общаемся с курдскими структурами, доводим до них нашу позицию. Но главное – они должны проявлять самостоятельность и заинтересованность в решении всех вопросов с центральным правительством.

Когда Президент США Д.Трамп объявил, что американцы полностью уходят из Сирии, лидеры курдов незамедлительно стали обращаться к нам с просьбой помочь «навести мосты» с Дамаском. Через несколько дней Вашингтон передумал, сказал, что они там остаются. У наших курдских коллег интерес к контактам пропал. Они опять подумали, что американцы за них все решат. Мы готовы помогать контактам, консультациям, но для этого должна быть последовательность в позициях сторон.

Наконец, есть значительная часть сирийских курдов, объединенных в определенные структуры, которых американцы явно поощряют к сепаратизму. Надеюсь, что те из курдов, которые хотят нормализации отношений с Дамаском, понимают провокационный характер и большую опасность подобных игр.

Вопрос: До перехода к заключительному этапу международных переговоров по СВПД некоторые участники процесса попросили дополнительное время, чтобы вернуться к переговорам. Какие препятствия стоят на пути окончательного решения? Ожидаете ли Вы, что приход нового руководства Ирана может помочь переговорам?

С.В.Лавров: Оценки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, изложенные сторонами переговоров в последние несколько месяцев, в течение которых они продолжаются, показывают, что прогресс значительный. Удалось согласовать очень многое, но пока не все.

Если говорить о том, что мешает быстро заключить эту договоренность, то ключом является следующее. Если США в одностороннем порядке вышли из договоренности и тем самым грубейшим образом нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, то возвращение Вашингтона в СВПД предполагает полное и безусловное возобновление всех обязательств, которые на США накладывает СВПД и резолюция СБ ООН 2231. Это очевидно не только в принципе, но и с учетом такого дополнительного фактора, как то, что сейчас в Вашингтоне у власти демократы во главе с Президентом Дж.Байденом. Он был вице-президентом в Администрации Б.Обамы, когда она подписалась под всем, что содержится в СВПД и резолюции СБ ООН.

Иран полностью соблюдал все, что обязался сделать, до выхода США и даже после выхода продолжал выполнять эти обязательства. Лишь через какое-то время Тегеран стал приостанавливать выполнение некоторых из них, заявив, что как только СВПД в полном и нерушимом виде будет восстановлен, он тут же вернется в режим своих обязательств по этому документу в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.

По-моему, честный подход – это восстановить все, что было подписано и единогласно утверждено Совбезом ООН. Но наши западные партнеры по этим переговорам пытаются всячески использовать эту ситуацию, чтобы изменить Совместный всеобъемлющий план действий «задним числом» и навязать Ирану новые обязательства. Причем не только в контексте самого СВПД, но и по вопросам, не имеющим к нему никакого отношения. Наша позиция простая: вернитесь к стопроцентному выполнению СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Давайте обсуждать все, что сверх того и не имеет отношения к ядерной программе Ирана, отдельно, дополнительно. Но сначала запустите работу возобновленного СВПД.

Дополнительные озабоченности, выдвигаемые Западом к Ирану, включая его ракетную программу, проблемы в региональных делах, как и многое другое, можно обсуждать на форуме, который в частности мы предлагаем созвать. Имею в виду продвижение концепции коллективной безопасности в районе Залива. Понятно, что это должно происходить на основе взаимности. Все озабоченности, которые есть у арабских стран, у Ирана и у других потенциальных участников, должны составить повестку дня для равноправной, взаимоуважительной дискуссии на этом форуме.