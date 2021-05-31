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О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
2 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко встретился с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.
В ходе встречи состоялось предметное обсуждение ситуации на пространстве СНГ, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования и хода Международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.
С российской стороны была подчеркнута неприемлемость любых противоправных действий, нацеленных на вмешательство во внутренние дела суверенных государств и расшатывание их конституционно-правового порядка.