О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко встретился с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.

В ходе встречи состоялось предметное обсуждение ситуации на пространстве СНГ, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования и хода Международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

С российской стороны была подчеркнута неприемлемость любых противоправных действий, нацеленных на вмешательство во внутренние дела суверенных государств и расшатывание их конституционно-правового порядка.