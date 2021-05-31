О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял в Москве заместителя Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Мору.

С российской стороны были доведены принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая «заключения» заседания Евросовета 24-25 июня с.г. Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес. Именно такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе.