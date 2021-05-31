Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни, Москва, 2 июля 2021 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой друг,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Бахрейн – давний надежный партнер России в арабском мире. Отношения между нашими странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учета интересов друг друга.

Основные направления двустороннего взаимодействия определяются на высшем уровне. Помним, насколько успешным был визит Его Величества Короля Х.Бен Исы Аль Халифы в Россию в 2016 г. С тех пор руководители наших стран регулярно общаются по телефону, сверяясь в том, что касается магистральных направлений двустороннего партнерства.

У нас есть полное взаимное понимание задач, которые предстоит решать в рамках двусторонней повестки дня, и совместных усилий по стабилизации обстановки на международной арене, прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки, в зоне Персидского залива, чем мы с Вами сегодня и займемся.

Добро пожаловать!