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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни, Москва, 2 июля 2021 года
Уважаемый г-н Министр, дорогой друг,
Коллеги,
Рады приветствовать Вас в Москве. Бахрейн – давний надежный партнер России в арабском мире. Отношения между нашими странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учета интересов друг друга.
Основные направления двустороннего взаимодействия определяются на высшем уровне. Помним, насколько успешным был визит Его Величества Короля Х.Бен Исы Аль Халифы в Россию в 2016 г. С тех пор руководители наших стран регулярно общаются по телефону, сверяясь в том, что касается магистральных направлений двустороннего партнерства.
У нас есть полное взаимное понимание задач, которые предстоит решать в рамках двусторонней повестки дня, и совместных усилий по стабилизации обстановки на международной арене, прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки, в зоне Персидского залива, чем мы с Вами сегодня и займемся.
Добро пожаловать!