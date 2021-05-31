О заседании Комитета старших должностных лиц Арктического совета

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29-30 июня в Москве прошло первое под российским председательством заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) Арктического совета (АС). Мероприятие было организовано в совмещенном очно-заочном формате на площадке Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. С приветственным словом к участникам встречи обратился Глава Республики А.С.Николаев.

В ходе двухдневного заседания страны-члены и «постоянные участники» Совета от организаций коренных народов Севера обсудили модальности совместной работы по реализации поручений министров иностранных дел, отраженных в Рейкьявикской декларации АС, а также первоначальные шаги для достижения приоритетных целей Стратегического плана АС, одобренного в мае этого года. Представители рабочих и экспертных групп Арктического совета проинформировали глав делегаций о запланированной на 2021-2023 годы исследовательской и проектной деятельности АС.

В заседании с изложением подходов по ключевым вопросам программы российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах выступили Советник Президента Российской Федерации, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Р.С.-Х.Эдельгериев, Руководитель Росгидромета И.А.Шумаков, представители Минприроды России, Минвостокразвития России и Ростуризма.

Следующая встреча КСДЛ и планарное заседание Арктического совета запланированы к проведению в Салехарде в ноябре 2021 года